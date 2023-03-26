https://sputniknews.com.tr/20230326/varank-altyapi-bina-makine-ve-stok-hasari-maliyetinin-170-milyar-lira-olacagini-tahmin-ediyoruz-1068769401.html

Varank: Altyapı, bina, makine ve stok hasarı maliyetinin 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz

Varank: Altyapı, bina, makine ve stok hasarı maliyetinin 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz

Bakan Varank, görevli ekiplerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki sanayinin durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla yaptıkları... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T13:38+0300

2023-03-26T13:38+0300

2023-03-26T13:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

mustafa varank

maliyet

hasar

altyapı

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Gölbaşı ve Besni ilçelerinin ardından il merkezine geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen sanayicilerle istişare toplantısına başkanlık etti. Toplantıda sanayicilerin sorunlarını dinleyen Varank, çözüm noktasında yapılanlara ve planlanan düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:Varank, deprem bölgesindeki sanayinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla ekiplerin OSB'ler, sanayi siteleri veya bireysel üretim yapan fabrikalarda hasar taramasını tamamladığı bilgisini vererek, bölgede bulunan 34 OSB'nin 7'sinin altyapısında kısmi hasarlar olduğunu bildirdi.Buralardaki tamirat ve tadilatlara hemen başladıklarını vurgulayan Varank, "OSB'ler ve sanayi sitelerinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı 5 bin 600'e yakın tesis bulunuyor. Bunun dışında kalan 33 bin tesisimizde ise 'ekseriyetinde düşük kapasite ve kısmi olmak üzere' üretimler başladı ve devam ediyor. Altyapı, bina hasarı, makine ve stok hasarına yönelik maliyetin 170 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Varank, Adıyaman'da da yıkılan, ağır veya orta hasarlı tesisler olduğuna dikkati çekerek, faal 4 OSB'de 54 yıkılan, orta ya da kısmen ağır hasarlı binanın, 98 az hasarlı tesisin bulunduğunu kaydetti.171 fabrikanın bu felaketi hasarsız atlattığına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:Varank, bölgede yapılacak yeni yatırımları teşvik için, depremlerin ağır yıkıma yol açtığı ilçeleri Cazibe Merkezleri Programı'na dahil ettiklerini, böylece yapılacak tüm yatırımların, en üst teşviklerden, yani 6. Bölge teşviklerinden faydalanacaklarını dile getirdi.Ayrıca, KOBİ'lerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını anımsatan Varank, "İşletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lerimize 1.5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlayacağız. Yine afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik çalışmamızı başlattığımızı daha önce ifade etmiştim. Bölgede en büyük ihtiyaçlardan birisi de emekçi kardeşlerimizin barınma sorunu. Biz bu noktada konteyner satın alacak KOBİ'lere konteyner başına 30 bin liraya kadar destek sağlama kararı aldık. Böylece çalışanlarına barınma imkanı sağlayan KOBİ'lerimizin çok daha hızlı şekilde ayağa kalkmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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türkiye, mustafa varank, maliyet, hasar, altyapı