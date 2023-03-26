https://sputniknews.com.tr/20230326/uyuyan-kopege-tas-atti-1068766739.html

Uyuyan köpeğe taş attı

Uyuyan köpeğe taş attı

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaldırım kenarında uyuyan köpeğe bir kişinin taş fırlatması tepkilere neden oldu. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T12:20+0300

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yaşam

sivas

köpek

işkence

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Olay, Divriği ilçesi Güllübağ Mahallesi Garipbaba Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bir yaşayan bir şahıs kaldırımda kenarında uyuyan bir köpeğe elinde taşla yaklaştı. Şahıs elindeki taşı sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı. Taşın kendisine gelmesiyle canı yanan köpek uykudan uyanarak can havliyle bulunduğu yerden hızlıca kaçtı. Şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak köpeğin peşinden gitti. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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