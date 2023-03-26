https://sputniknews.com.tr/20230326/uyuyan-kopege-tas-atti-1068766739.html
Uyuyan köpeğe taş attı
Uyuyan köpeğe taş attı
Sivas'ın Divriği ilçesinde kaldırım kenarında uyuyan köpeğe bir kişinin taş fırlatması tepkilere neden oldu. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T12:20+0300
2023-03-26T12:20+0300
2023-03-26T12:21+0300
yaşam
sivas
köpek
işkence
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Olay, Divriği ilçesi Güllübağ Mahallesi Garipbaba Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bir yaşayan bir şahıs kaldırımda kenarında uyuyan bir köpeğe elinde taşla yaklaştı. Şahıs elindeki taşı sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı. Taşın kendisine gelmesiyle canı yanan köpek uykudan uyanarak can havliyle bulunduğu yerden hızlıca kaçtı. Şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak köpeğin peşinden gitti. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/vapurda-sokak-kopegi-krizi-kaptan-seferi-iptal-etti-1067981750.html
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sivas, köpek, işkence
Uyuyan köpeğe taş attı
12:20 26.03.2023 (güncellendi: 12:21 26.03.2023) Abone ol
Sivas'ın Divriği ilçesinde kaldırım kenarında uyuyan köpeğe bir kişinin taş fırlatması tepkilere neden oldu.
Olay, Divriği ilçesi Güllübağ Mahallesi Garipbaba Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bir yaşayan bir şahıs kaldırımda kenarında uyuyan bir köpeğe elinde taşla yaklaştı.
Şahıs elindeki taşı sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı. Taşın kendisine gelmesiyle canı yanan köpek uykudan uyanarak can havliyle bulunduğu yerden hızlıca kaçtı.
Şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak köpeğin peşinden gitti.
Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.