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Uyuyan köpeğe taş attı
Uyuyan köpeğe taş attı
Sivas'ın Divriği ilçesinde kaldırım kenarında uyuyan köpeğe bir kişinin taş fırlatması tepkilere neden oldu. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T12:20+0300
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Olay, Divriği ilçesi Güllübağ Mahallesi Garipbaba Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bir yaşayan bir şahıs kaldırımda kenarında uyuyan bir köpeğe elinde taşla yaklaştı. Şahıs elindeki taşı sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı. Taşın kendisine gelmesiyle canı yanan köpek uykudan uyanarak can havliyle bulunduğu yerden hızlıca kaçtı. Şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak köpeğin peşinden gitti. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/vapurda-sokak-kopegi-krizi-kaptan-seferi-iptal-etti-1067981750.html
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sivas, köpek, işkence
sivas, köpek, işkence

Uyuyan köpeğe taş attı

12:20 26.03.2023 (güncellendi: 12:21 26.03.2023)
© İHA / MERT TAHA VAROLUyuyan köpeğe taş attı
Uyuyan köpeğe taş attı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© İHA / MERT TAHA VAROL
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Sivas'ın Divriği ilçesinde kaldırım kenarında uyuyan köpeğe bir kişinin taş fırlatması tepkilere neden oldu.
Olay, Divriği ilçesi Güllübağ Mahallesi Garipbaba Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bir yaşayan bir şahıs kaldırımda kenarında uyuyan bir köpeğe elinde taşla yaklaştı.
Şahıs elindeki taşı sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı. Taşın kendisine gelmesiyle canı yanan köpek uykudan uyanarak can havliyle bulunduğu yerden hızlıca kaçtı.
Şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak köpeğin peşinden gitti.
Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Vapurda sokak köpeği krizi: Kaptan seferi iptal etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
YAŞAM
Vapurda sokak köpeği krizi: Kaptan seferi iptal etti
8 Mart, 13:13
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