https://sputniknews.com.tr/20230326/ukrayna-hukumeti-ulkenin-rusca-konusulan-bolgelerinden-olan-askerleri-cepheye-olume-gonderiyor-1068769710.html

‘Ukrayna hükümeti, ülkenin Rusça konuşulan bölgelerinden olan askerleri cepheye ölüme gönderiyor’

‘Ukrayna hükümeti, ülkenin Rusça konuşulan bölgelerinden olan askerleri cepheye ölüme gönderiyor’

Ukrayna hükümetinin, ülkenin Rusça konuşulan bölgelerinde yaşayıp seferberlik ile silah altına alınanları, cephe hattının en zorlu noktalarına gönderdiği... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T13:54+0300

2023-03-26T13:54+0300

2023-03-26T13:54+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

rus askeri

röportaj

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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Marinka yerleşim yerinde operasyonlara katılan Rus askerler, Sputnik haber ajansına demeçlerinde, Ukrayna hükümetinin, ülkenin Rusça konuşulan bölgelerinin silah altına alınmış sakinlerini, cephe hattının en zorlu yerlerine savaşmaya gönderdiğini söylediler.Rus askerler, güçlü oldukları bir noktada ölen Ukrayna askerlerinin ülke içi pasaportlarını ve askerlik kimliklerini, Sputnik haber ajansına gösterdi. Söz konusu belgeler, silah altına alınıp cephede hayatını kaybetmiş Ukraynalı askerlerin çoğunun, Rusça konuşulan yerleşim yerleri olan Odessa, Dnepropetrovsk, Herson, Harkov ve Zaporojye’nin Kiev’in denetiminde olan bölgelerinden olduklarını gösteriyor.Rus askerlerden birisi, “Bu belgelerin büyük bir kısmı, müstahkem mevkiimize saldırmaya gönderilmiş ölülere ait. Dalgalar hâlinde geliyorlar ve biz sürekli onları geri püskürtüyoruz” dedi ve ekledi: “Onları bildiğiniz ölüme gönderiyorlar. Bu yüzden, onları öldürenin Ukrayna hükümetinin kendisi olduğunu, onların kendi komutanları tarafından öldürüldüğünü söyleyebiliriz” diye konuştu.Başka bir Rus asker ise, “Bize saldırmaları için gönderilen askerlerden çoğunun Rusça konuşulan bölgelerden olması, Ukrayna hükümetinin çoğunlukla Rusça konuşan, Ortodoks nüfusu ölüme gönderdiğini düşündürüyor. Yani bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar” yorumunu yaptı. Rus asker ayrıca, “Ölenlerin yakınlarının, kayıplarından haberdar olmadıklarını da düşünüyoruz” dedi.Ukrayna’da geçen sene şubat ayından beri genel seferberlik uygulanıyor. Silah altına alınabilecek erkeklerin ülkeyi terk etmeleri bu tarihten beri yasak. Ukrayna polisine de seferberlik ile silah altına alınabilecek yaşta olanları yakalama ve askerlik şubelerine götürme hakkı verilmiş durumda.

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rusya, ukrayna, rus askeri, röportaj