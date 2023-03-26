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https://sputniknews.com.tr/20230326/turkmenistanda-milletvekilligi-secimleri-basladi-1068766036.html
Türkmenistan’da milletvekilliği seçimleri başladı
Türkmenistan’da milletvekilliği seçimleri başladı
Türkmenistan’da milletvekilliği, halk maslahatı üyeleri ve yerel yönetim organları üyelerinin seçimleri başladı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T12:01+0300
2023-03-26T12:01+0300
dünya
türkmenistan
seçim
milletvekili
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Ülkede seçim için kurulan 2 bin 644 sandık yerel saatle 07.00’de açıldı. Türkmenistan’ın Merkez Seçim ve Referandumlar Kurulu tarafından açıklanan 3 milyon 496 bin 475 kayıtlı seçmen, kendilerini 5 yıl boyunca Türkmenistan Meclisinde temsil edecek milletvekilleri ile Halk Maslahatı ve yerel yönetim organlarında temsil edecek üyelerini seçmek için oy kullanıyor.Türkmenistan’ın bağımsızlık tarihinin 7. dönem milletvekilleri, 5. dönem bölge ve ilçe halk maslahatı üyeleri ile 9. dönem yerel yönetim organlarının temsilcilerinin seçimlerinde Türkmenistan Demokrat Partisi, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi ve Türkmenistan Tarım Partisi olmak üzere 3 siyasi partinin ve sivil inisiyatif gruplarının adayları yer alıyor. Milletvekilliği seçimleri için 3 siyasi partiden toplam 175 aday ve sivil inisiyatif gruplarının 83 bağımsız aday olmak üzere toplamda 258 aday meclisteki 125 koltuk için yarışıyor.Seçimlerde, 2 bin 855 yerel ve yaklaşık 80 uluslararası kuruluşların temsilcileri gözlemci olarak bulunuyor. Ayrıca seçimlerde 18 yaşını doldurmuş 75 bin 606 seçmen ilk kez oy kullanıyor.
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türkmenistan, seçim, milletvekili
türkmenistan, seçim, milletvekili

Türkmenistan’da milletvekilliği seçimleri başladı

12:01 26.03.2023
© AATürkmenistan - oy verme - seçim
Türkmenistan - oy verme - seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AA
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Türkmenistan’da milletvekilliği, halk maslahatı üyeleri ve yerel yönetim organları üyelerinin seçimleri başladı.
Ülkede seçim için kurulan 2 bin 644 sandık yerel saatle 07.00’de açıldı. Türkmenistan’ın Merkez Seçim ve Referandumlar Kurulu tarafından açıklanan 3 milyon 496 bin 475 kayıtlı seçmen, kendilerini 5 yıl boyunca Türkmenistan Meclisinde temsil edecek milletvekilleri ile Halk Maslahatı ve yerel yönetim organlarında temsil edecek üyelerini seçmek için oy kullanıyor.
Türkmenistan’ın bağımsızlık tarihinin 7. dönem milletvekilleri, 5. dönem bölge ve ilçe halk maslahatı üyeleri ile 9. dönem yerel yönetim organlarının temsilcilerinin seçimlerinde Türkmenistan Demokrat Partisi, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi ve Türkmenistan Tarım Partisi olmak üzere 3 siyasi partinin ve sivil inisiyatif gruplarının adayları yer alıyor. Milletvekilliği seçimleri için 3 siyasi partiden toplam 175 aday ve sivil inisiyatif gruplarının 83 bağımsız aday olmak üzere toplamda 258 aday meclisteki 125 koltuk için yarışıyor.
Seçimlerde, 2 bin 855 yerel ve yaklaşık 80 uluslararası kuruluşların temsilcileri gözlemci olarak bulunuyor. Ayrıca seçimlerde 18 yaşını doldurmuş 75 bin 606 seçmen ilk kez oy kullanıyor.
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