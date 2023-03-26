https://sputniknews.com.tr/20230326/tued-emekli-ayligi-ve-bayram-ikramiyesinin-artirilmasi-talebimizin-karsilanmasindan-memnunuz-1068766858.html
TÜED: Emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnunuz
TÜED: Emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnunuz
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T12:25+0300
2023-03-26T12:25+0300
2023-03-26T12:25+0300
ekonomi
türkiye
türkiye emekliler derneği (tüed)
kazım ergün
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, 22 Mart'ta TÜED'i ziyaretinde, taleplerini içeren 24 maddelik bir dosya sunduklarını aktardı.Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti:Bayram ikramiyelerine yapılan 900 liralık artışın, emeklilerin beklentileriyle tam olarak örtüşmediğini dile getiren Ergün, 2 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulundu.
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türkiye, türkiye emekliler derneği (tüed), kazım ergün, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
türkiye, türkiye emekliler derneği (tüed), kazım ergün, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi
TÜED: Emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnunuz
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Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, 22 Mart'ta TÜED'i ziyaretinde, taleplerini içeren 24 maddelik bir dosya sunduklarını aktardı.
Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti:
"Uzun süredir dile getirdiğimiz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnunuz. Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte, 2000'den sonra emekli olanlar için intibak, sağlıkta katkı payı ödemesinin emekliler için kaldırılması gibi taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz."
Bayram ikramiyelerine yapılan 900 liralık artışın, emeklilerin beklentileriyle tam olarak örtüşmediğini dile getiren Ergün, 2 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulundu.