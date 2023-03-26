https://sputniknews.com.tr/20230326/tued-emekli-ayligi-ve-bayram-ikramiyesinin-artirilmasi-talebimizin-karsilanmasindan-memnunuz-1068766858.html

TÜED: Emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnunuz

TÜED: Emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnunuz

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T12:25+0300

2023-03-26T12:25+0300

2023-03-26T12:25+0300

ekonomi

türkiye

türkiye emekliler derneği (tüed)

kazım ergün

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, 22 Mart'ta TÜED'i ziyaretinde, taleplerini içeren 24 maddelik bir dosya sunduklarını aktardı.Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti:Bayram ikramiyelerine yapılan 900 liralık artışın, emeklilerin beklentileriyle tam olarak örtüşmediğini dile getiren Ergün, 2 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

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türkiye, türkiye emekliler derneği (tüed), kazım ergün, emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi