https://sputniknews.com.tr/20230326/trabzonsporda-baskanliga-ertugrul-dogan-secildi-1068775784.html

Trabzonspor'da başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi

Trabzonspor'da başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi

Trabzonspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T17:50+0300

2023-03-26T17:50+0300

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ertuğrul doğan

trabzonspor

spor

başkan

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Trabzonspor’un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda Ertuğrul Doğan, 1129 geçerli oyun 919’unu alarak kulübün 18. başkanı seçildi.Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi.Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda oy kullanma hakkı olan 9 bin 278 üyenin, 1231'i toplam 19 sandıkta oy kullandı.Doğan, 1129 geçerli oyun 919'unu alarak, 20 aylığına bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.Kulüp başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceğimin, yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Tek gerçeğimiz kulübümüzün çıkarları olacak." dedi.Doğan, daha önceki konuşmasında "yeni bir hikayeye başlıyoruz" dediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için bireysel aday olan Deniz Erçin 52, Recep Bakırtaş 54, Harun Özdemir 55, Levent Sekban 60, Aydın İskender 54, Muhammet Başkan 54 oy alarak listeye giremedi.

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ertuğrul doğan, trabzonspor, başkan