TDP lideri Sarıgül: Dünyanın neresinde iki ülke savaşıyorsa arkasında ABD vardır

2023-03-26T16:34+0300

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, parti genel merkezinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İnsan Hakları Raporu’ndaki Türkiye eleştirilerine yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl bir rapor yayınladıklarını belirten Sarıgül, “Dünya ülkelerine insan hakları konusunda sicil veriyor. ABD Dışişleri Bakanlığının 2022 İnsan Hakları Raporu'nda her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemiz eleştirilmiş. Demokraside, insan haklarında eksikliklerimiz olabilir. Bunları kendi içimizde tartışırız ama ABD’nin bize sicil vermesini asla kabul etmeyiz. Bu raporun içinde ne yazarsa yazsın, bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye’yi bölmek isteyen terör örgütüne helikopter vereceksiniz, terör örgütü mensuplarıyla halay çekeceksiniz sonra da kalkıp bize insan hakları dersi vereceksiniz. Türkiye’ye ve dünyaya insan hakları konusunda sicil veremeyecek bir ülke varsa o da ABD’dir” ifadelerine yer verdi.Sarıgül, "ABD polislerinin siyahilere nasıl davrandığını dünya biliyor. 46 yaşındaki siyahi Floyd, ‘nefes alamıyorum’ diye polislere yalvara yalvara öldü. Daha iki hafta önce yine bir siyahi, polis şiddetine kurban gitti. Dünyanın neresinde bir vahşet varsa arkasında ABD vardır. Dünyanın neresinde bir iç savaş varsa arkasında ABD vardır. Dünyanın neresinde iki ülke savaşıyorsa arkasında ABD vardır. Dünyanın her yanında yaşattığı acılar ortadayken ABD’nin dünyaya insan hakkı karnesi vermesi düpedüz yüzsüzlüktür. Kendi suçlarını örtme çabasıdır. Her zaman söyledim bugün bir kez daha söylüyorum. Dünya insanlığı için, dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir. Bu sözü bu ülkede ancak Türkiye Değişim Partisi söyler. Dışarıdan destek aramayan, ABD’ye göz kırpmayan tek parti biziz. Türkiye Değişim Partisi bu toprakların partisidir" dedi.

