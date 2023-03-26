Türkiye
SON DAKİKA | Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230326/tdp-lideri-sarigul-dunyanin-neresinde-iki-ulke-savasiyorsa-arkasinda-abd-vardir-1068773947.html
TDP lideri Sarıgül: Dünyanın neresinde iki ülke savaşıyorsa arkasında ABD vardır
TDP lideri Sarıgül: Dünyanın neresinde iki ülke savaşıyorsa arkasında ABD vardır
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün ABD İnsan Hakları Raporu'ndaki Türkiye eleştirileriyle ilgili olarak, “Dünyanın neresinde iki ülke... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T16:34+0300
2023-03-26T16:34+0300
politika
türkiye değişim partisi (tdp)
mustafa sarıgül
abd
savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066138453_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bea7972f7a97316837cf6f83d7557d45.jpg
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, parti genel merkezinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İnsan Hakları Raporu’ndaki Türkiye eleştirilerine yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl bir rapor yayınladıklarını belirten Sarıgül, “Dünya ülkelerine insan hakları konusunda sicil veriyor. ABD Dışişleri Bakanlığının 2022 İnsan Hakları Raporu'nda her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemiz eleştirilmiş. Demokraside, insan haklarında eksikliklerimiz olabilir. Bunları kendi içimizde tartışırız ama ABD’nin bize sicil vermesini asla kabul etmeyiz. Bu raporun içinde ne yazarsa yazsın, bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye’yi bölmek isteyen terör örgütüne helikopter vereceksiniz, terör örgütü mensuplarıyla halay çekeceksiniz sonra da kalkıp bize insan hakları dersi vereceksiniz. Türkiye’ye ve dünyaya insan hakları konusunda sicil veremeyecek bir ülke varsa o da ABD’dir” ifadelerine yer verdi.Sarıgül, "ABD polislerinin siyahilere nasıl davrandığını dünya biliyor. 46 yaşındaki siyahi Floyd, ‘nefes alamıyorum’ diye polislere yalvara yalvara öldü. Daha iki hafta önce yine bir siyahi, polis şiddetine kurban gitti. Dünyanın neresinde bir vahşet varsa arkasında ABD vardır. Dünyanın neresinde bir iç savaş varsa arkasında ABD vardır. Dünyanın neresinde iki ülke savaşıyorsa arkasında ABD vardır. Dünyanın her yanında yaşattığı acılar ortadayken ABD’nin dünyaya insan hakkı karnesi vermesi düpedüz yüzsüzlüktür. Kendi suçlarını örtme çabasıdır. Her zaman söyledim bugün bir kez daha söylüyorum. Dünya insanlığı için, dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir. Bu sözü bu ülkede ancak Türkiye Değişim Partisi söyler. Dışarıdan destek aramayan, ABD’ye göz kırpmayan tek parti biziz. Türkiye Değişim Partisi bu toprakların partisidir" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066138453_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b4bb50f3aae9761f86990af99db71eaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül, abd, savaş
türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül, abd, savaş

TDP lideri Sarıgül: Dünyanın neresinde iki ülke savaşıyorsa arkasında ABD vardır

16:34 26.03.2023
© İHA / EVREN DOĞRU - TOLGA BAŞER-Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© İHA / EVREN DOĞRU - TOLGA BAŞER-
Abone olTelegram
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün ABD İnsan Hakları Raporu'ndaki Türkiye eleştirileriyle ilgili olarak, “Dünyanın neresinde iki ülke savaşıyorsa arkasında ABD vardır” dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, parti genel merkezinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İnsan Hakları Raporu’ndaki Türkiye eleştirilerine yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl bir rapor yayınladıklarını belirten Sarıgül, “Dünya ülkelerine insan hakları konusunda sicil veriyor. ABD Dışişleri Bakanlığının 2022 İnsan Hakları Raporu'nda her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemiz eleştirilmiş. Demokraside, insan haklarında eksikliklerimiz olabilir. Bunları kendi içimizde tartışırız ama ABD’nin bize sicil vermesini asla kabul etmeyiz. Bu raporun içinde ne yazarsa yazsın, bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye’yi bölmek isteyen terör örgütüne helikopter vereceksiniz, terör örgütü mensuplarıyla halay çekeceksiniz sonra da kalkıp bize insan hakları dersi vereceksiniz. Türkiye’ye ve dünyaya insan hakları konusunda sicil veremeyecek bir ülke varsa o da ABD’dir” ifadelerine yer verdi.
Sarıgül, "ABD polislerinin siyahilere nasıl davrandığını dünya biliyor. 46 yaşındaki siyahi Floyd, ‘nefes alamıyorum’ diye polislere yalvara yalvara öldü. Daha iki hafta önce yine bir siyahi, polis şiddetine kurban gitti. Dünyanın neresinde bir vahşet varsa arkasında ABD vardır. Dünyanın neresinde bir iç savaş varsa arkasında ABD vardır. Dünyanın neresinde iki ülke savaşıyorsa arkasında ABD vardır. Dünyanın her yanında yaşattığı acılar ortadayken ABD’nin dünyaya insan hakkı karnesi vermesi düpedüz yüzsüzlüktür. Kendi suçlarını örtme çabasıdır. Her zaman söyledim bugün bir kez daha söylüyorum. Dünya insanlığı için, dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir. Bu sözü bu ülkede ancak Türkiye Değişim Partisi söyler. Dışarıdan destek aramayan, ABD’ye göz kırpmayan tek parti biziz. Türkiye Değişim Partisi bu toprakların partisidir" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала