https://sputniknews.com.tr/20230326/sinan-ogan-100-bin-imzaya-ulasti-1068773796.html

Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştı

Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştı

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T16:28+0300

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2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

cumhurbaşkanı

türkiye

ata ittifakı

cumhurbaşkanlığı

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ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230326/kurtulmus-yeniden-refah-partisinin-cumhur-ittifakina-katilmis-olmasi-surpriz-degil-1068771999.html

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sinan oğan, cumhurbaşkanı, türkiye, ata ittifakı, cumhurbaşkanlığı