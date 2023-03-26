https://sputniknews.com.tr/20230326/sinan-ogan-100-bin-imzaya-ulasti-1068773796.html
Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştı
Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştı
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T16:28+0300
2023-03-26T16:28+0300
2023-03-26T16:32+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
cumhurbaşkanı
türkiye
ata ittifakı
cumhurbaşkanlığı
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ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230326/kurtulmus-yeniden-refah-partisinin-cumhur-ittifakina-katilmis-olmasi-surpriz-degil-1068771999.html
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sinan oğan, cumhurbaşkanı, türkiye, ata ittifakı, cumhurbaşkanlığı
sinan oğan, cumhurbaşkanı, türkiye, ata ittifakı, cumhurbaşkanlığı
Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştı
16:28 26.03.2023 (güncellendi: 16:32 26.03.2023) Abone ol
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.
Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.