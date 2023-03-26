https://sputniknews.com.tr/20230326/sanliurfada-saganak-yagis-gece-boyu-devam-etmesi-bekleniyor-1068776996.html
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışın gece boyu devam etmesi bekleniyor
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışın gece boyu devam etmesi bekleniyor
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T19:03+0300
2023-03-26T19:03+0300
2023-03-26T19:08+0300
şanlıurfa
türkiye
sel
sağanak
sağanak yağış
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Sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da yağış dalgası yeniden geldi.Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi.Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.Belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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şanlıurfa, sel, sağanak, sağanak yağış
şanlıurfa, sel, sağanak, sağanak yağış
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışın gece boyu devam etmesi bekleniyor
19:03 26.03.2023 (güncellendi: 19:08 26.03.2023) Abone ol
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da yağış dalgası yeniden geldi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.
Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.