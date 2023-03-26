https://sputniknews.com.tr/20230326/sanliurfada-saganak-yagis-gece-boyu-devam-etmesi-bekleniyor-1068776996.html

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışın gece boyu devam etmesi bekleniyor

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışın gece boyu devam etmesi bekleniyor

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T19:03+0300

2023-03-26T19:03+0300

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şanlıurfa

türkiye

sel

sağanak

sağanak yağış

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Sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa’da yağış dalgası yeniden geldi.Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi.Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.Belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

şanlıurfa

türkiye

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şanlıurfa, sel, sağanak, sağanak yağış