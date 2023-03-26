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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230326/rusyanin-tula-bolgesindeki-patlamada-iki-sivil-yaralandi-1068775980.html
Rusya’nın Tula bölgesindeki patlamada üç sivil yaralandı
Rusya’nın Tula bölgesindeki patlamada üç sivil yaralandı
Rusya’nın Tula bölgesinde yer alan Kireyevsk yerleşim yerinde yaşanan bir patlama yüzünden üç sivilin yaralandığı belirtildi. Yerel acil durum servisleri... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T18:04+0300
2023-03-26T18:07+0300
tula
ukrayna krizi
patlama
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya’nın Tula bölgesinin güvenlik güçleri, Kireyevsk yerleşim yerinde bir patlama yaşandığını, patlama sonucunda iki sivilin yaralandığını, üç evin de kısmen tahrip olduğunu söyledi.Yerel acil durum servislerinin yetkilileriyse Sputnik haber ajansına açıklamalarında, ilk belirlemelere göre patlamaya silahlı bir insansız hava aracının sebep olduğunu kaydetti.Tula’nın yerel sağlık idaresinin yetkilileri Sputnik’e açıklamalarında, patlama sebebiyle yaralananların sayısının üçe çıktığı bilgisini verdi.Bunun yanında yerel yetkililer, şu anda bölge sakinlerinin güvenliğini ya da yerleşim yerinin altyapısını tehdit eden bir durum bulunmadığını kaydediyor.Bununla beraber, patlamanın yaşandığı alanın kordon altına alındığı ve patlamaya neyin sebep olduğunun belirlenmesi için güvenlik birimlerinin olay yerinde çalışma yürüttükleri belirtildi.Ayrıca Tula valisinin talimatı üstüne bölgenin güvenlik dairelerinin yöneticilerinin olay yerine doğru yola çıktıkları da kaydedildi.Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarında yer alan Tula, başkent Moskova’nın 190 kilometre güneyinde bulunuyor.
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tula, patlama, ukrayna, ukrayna krizi
tula, patlama, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya’nın Tula bölgesindeki patlamada üç sivil yaralandı

18:04 26.03.2023 (güncellendi: 18:07 26.03.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinUkrayna krizi - Rusya - operasyon
Ukrayna krizi - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya’nın Tula bölgesinde yer alan Kireyevsk yerleşim yerinde yaşanan bir patlama yüzünden üç sivilin yaralandığı belirtildi. Yerel acil durum servisleri, patlamaya, silahlı bir insansız hava aracının sebep olmuş olmasından şüphelendiklerini kaydetti.
Rusya’nın Tula bölgesinin güvenlik güçleri, Kireyevsk yerleşim yerinde bir patlama yaşandığını, patlama sonucunda iki sivilin yaralandığını, üç evin de kısmen tahrip olduğunu söyledi.
Yerel acil durum servislerinin yetkilileriyse Sputnik haber ajansına açıklamalarında, ilk belirlemelere göre patlamaya silahlı bir insansız hava aracının sebep olduğunu kaydetti.
Tula’nın yerel sağlık idaresinin yetkilileri Sputnik’e açıklamalarında, patlama sebebiyle yaralananların sayısının üçe çıktığı bilgisini verdi.
Bunun yanında yerel yetkililer, şu anda bölge sakinlerinin güvenliğini ya da yerleşim yerinin altyapısını tehdit eden bir durum bulunmadığını kaydediyor.
Bununla beraber, patlamanın yaşandığı alanın kordon altına alındığı ve patlamaya neyin sebep olduğunun belirlenmesi için güvenlik birimlerinin olay yerinde çalışma yürüttükleri belirtildi.
Ayrıca Tula valisinin talimatı üstüne bölgenin güvenlik dairelerinin yöneticilerinin olay yerine doğru yola çıktıkları da kaydedildi.
Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarında yer alan Tula, başkent Moskova’nın 190 kilometre güneyinde bulunuyor.
Rusya’nın Tula bölgesinde yer alan Kireyevsk yerleşim yerinde yaşanan bir patlama yüzünden iki sivilin yaralandığı belirtildi. Yerel acil durum servisleri, patlamaya, silahlı bir insansız hava aracının sebep olmuş olmasından şüphelendiklerini kaydetti.
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