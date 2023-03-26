https://sputniknews.com.tr/20230326/rusyanin-tula-bolgesindeki-patlamada-iki-sivil-yaralandi-1068775980.html

Rusya’nın Tula bölgesindeki patlamada üç sivil yaralandı

Rusya’nın Tula bölgesindeki patlamada üç sivil yaralandı

Rusya’nın Tula bölgesinde yer alan Kireyevsk yerleşim yerinde yaşanan bir patlama yüzünden üç sivilin yaralandığı belirtildi. Yerel acil durum servisleri... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T18:04+0300

2023-03-26T18:04+0300

2023-03-26T18:07+0300

tula

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patlama

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ukrayna krizi

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Rusya’nın Tula bölgesinin güvenlik güçleri, Kireyevsk yerleşim yerinde bir patlama yaşandığını, patlama sonucunda iki sivilin yaralandığını, üç evin de kısmen tahrip olduğunu söyledi.Yerel acil durum servislerinin yetkilileriyse Sputnik haber ajansına açıklamalarında, ilk belirlemelere göre patlamaya silahlı bir insansız hava aracının sebep olduğunu kaydetti.Tula’nın yerel sağlık idaresinin yetkilileri Sputnik’e açıklamalarında, patlama sebebiyle yaralananların sayısının üçe çıktığı bilgisini verdi.Bunun yanında yerel yetkililer, şu anda bölge sakinlerinin güvenliğini ya da yerleşim yerinin altyapısını tehdit eden bir durum bulunmadığını kaydediyor.Bununla beraber, patlamanın yaşandığı alanın kordon altına alındığı ve patlamaya neyin sebep olduğunun belirlenmesi için güvenlik birimlerinin olay yerinde çalışma yürüttükleri belirtildi.Ayrıca Tula valisinin talimatı üstüne bölgenin güvenlik dairelerinin yöneticilerinin olay yerine doğru yola çıktıkları da kaydedildi.Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarında yer alan Tula, başkent Moskova’nın 190 kilometre güneyinde bulunuyor.

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tula, patlama, ukrayna, ukrayna krizi