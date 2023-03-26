https://sputniknews.com.tr/20230326/perulu-atlet-kimberly-garcia-35-kilometre-yuruyuste-dunya-rekoru-kirdi-1068762469.html

Perulu atlet Kimberly Garcia, 35 kilometre yürüyüşte dünya rekoru kırdı

Perulu atlet Kimberly Garcia, 35 kilometre yürüyüşte dünya rekoru kırdı

Yürüyüşte iki dünya şampiyonluğu bulunan Perulu atlet Kimberly Garcia, kadınlar 35 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T05:48+0300

2023-03-26T05:48+0300

2023-03-26T05:48+0300

yaşam

peru

atletizm

dünya rekoru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068762314_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_9492a21b85440180c95f4f3c94d0a56f.jpg

Slovakya'nın Dudince kasabasında düzenlenen kadınlar 35 kilometre yürüyüş yarışmasında 2 saat 37 dakika 44 saniyelik derece elde eden Kimberly Garcia, dünya rekoru kırarak birinci oldu.Müsabakada Çinli Liu Hong ikinci, Ekvadorlu Magaly Bonilla ise üçüncü sırayı aldı.2022 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki 20 ve 35 kilometre yarışlarında altın madalya kazanan Kimberly Garcia, 2019'dan beri dünya rekorunu elinde bulunduran Rus Klavdiya Afanasyeva'nın 2.38.24'lük süresini geride bıraktı.

peru

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peru, atletizm, dünya rekoru