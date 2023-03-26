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https://sputniknews.com.tr/20230326/pariste-polisin-protestoculari-tehdit-etmesine-iliskin-adli-sorusturma-acildi-1068761484.html
Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı
Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı
Paris'te emeklilik reformuna karşı gösteride bir grup polisin, protestoculara yönelik tehdit ve hakaretine ilişkin adli soruşturma başlatıldı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T04:39+0300
2023-03-26T04:39+0300
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protesto
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Fransız basınındaki habere göre, Paris Savcılığı reform karşıtı göstericilerin polislerce tehdit edildiği ve hakarete uğradığı olayla ilgili 'kamu yetkisine sahip kişilerce işlenen şiddet' ve 'tehdit' gerekçeleriyle soruşturma açtı.Soruşturmayı Fransa'da 'polislerin polisi' olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) yürütecek.Paris'te 20 Mart'ta emeklilik reformu karşıtı izinsiz gösteriler düzenlenmişti.Çevrim içi yayın yapan Loopsider, pazartesi akşamı gösterilerden birinde, bir grup Fransız polisin 7 göstericiye hakaret ettiği, tehditler savurduğu ve tokat attığı olayın ses kayıtlarını yayınlamıştı.Ses kayıtlarında bir polisin göstericiyi 'hastanelik etmekle', bir diğer polisin ise Çadlı bir göstericiyi Fransa'dan sınır dışı etmekle tehdit ettiği duyuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/irandan-fransaya-cagri-protestocularin-sesine-kulak-ver-1068707765.html
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fransa, polis, protesto, soruşturma
fransa, polis, protesto, soruşturma

Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı

04:39 26.03.2023
© AAFransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AA
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Paris'te emeklilik reformuna karşı gösteride bir grup polisin, protestoculara yönelik tehdit ve hakaretine ilişkin adli soruşturma başlatıldı.
Fransız basınındaki habere göre, Paris Savcılığı reform karşıtı göstericilerin polislerce tehdit edildiği ve hakarete uğradığı olayla ilgili 'kamu yetkisine sahip kişilerce işlenen şiddet' ve 'tehdit' gerekçeleriyle soruşturma açtı.
Soruşturmayı Fransa'da 'polislerin polisi' olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) yürütecek.
Paris'te 20 Mart'ta emeklilik reformu karşıtı izinsiz gösteriler düzenlenmişti.
Çevrim içi yayın yapan Loopsider, pazartesi akşamı gösterilerden birinde, bir grup Fransız polisin 7 göstericiye hakaret ettiği, tehditler savurduğu ve tokat attığı olayın ses kayıtlarını yayınlamıştı.
Ses kayıtlarında bir polisin göstericiyi 'hastanelik etmekle', bir diğer polisin ise Çadlı bir göstericiyi Fransa'dan sınır dışı etmekle tehdit ettiği duyuluyor.
Fransa'da emeklilik protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
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