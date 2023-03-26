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Özel halk otobüsü önce otomobile sonra da durağa ve konteynere çarptı
Özel halk otobüsü önce otomobile sonra da durağa ve konteynere çarptı
Kağıthane’de frenleri boşalan özel halk otobüsü önce otomobile, ardından da durağa ve geri dönüşüm konteynırına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T15:00+0300
2023-03-26T15:00+0300
türkiye
otobüs
istanbul
kaza
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsünün (ÖHO) iddiaya göre frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs, bir dükkanın tentesine çarparak, park halindeki otomobili sürükledi. Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteynırı ve durağa çarparak durabildi. Kazadan sürücü Aydın yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Halk otobüsü önüne geleni sürüklediOlayın ardından panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durağın sokak arasından kaldırılmasını isteyerek, tepki gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20230316/pendikte-kaza-yaptiktan-sonra-kacan-surucu-polis-tarafindan-kovalamaca-sonucu-yakalandi-1068325363.html
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otobüs, istanbul, kaza
otobüs, istanbul, kaza

Özel halk otobüsü önce otomobile sonra da durağa ve konteynere çarptı

15:00 26.03.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESURÖzel halk otobüsü önce otomobile sonra da durağa ve konteynere çarptı
Özel halk otobüsü önce otomobile sonra da durağa ve konteynere çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Kağıthane’de frenleri boşalan özel halk otobüsü önce otomobile, ardından da durağa ve geri dönüşüm konteynırına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir dükkanın tentesinde hasar meydana geldi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsünün (ÖHO) iddiaya göre frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs, bir dükkanın tentesine çarparak, park halindeki otomobili sürükledi. Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteynırı ve durağa çarparak durabildi. Kazadan sürücü Aydın yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Halk otobüsü önüne geleni sürükledi

Olayın ardından panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.
Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durağın sokak arasından kaldırılmasını isteyerek, tepki gösterdi.
Pendik D-100 Kara Yolu'nda seyir halinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsü yol üzerindeki otomobillere çarpıp yoluna devam etti. Trafik polislerinin takip ettiği midibüsün Şişli'de önü kesildi. Dur ihtarına aldırış etmeyen şoför Bahçelievler'de yakalandı. Midibüs şoförü gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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