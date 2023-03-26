https://sputniknews.com.tr/20230326/ozel-halk-otobusu-once-otomobile-sonra-da-duraga-ve-konteynere-carpti-1068771890.html

Özel halk otobüsü önce otomobile sonra da durağa ve konteynere çarptı

Özel halk otobüsü önce otomobile sonra da durağa ve konteynere çarptı

Kağıthane’de frenleri boşalan özel halk otobüsü önce otomobile, ardından da durağa ve geri dönüşüm konteynırına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T15:00+0300

2023-03-26T15:00+0300

2023-03-26T15:00+0300

türkiye

otobüs

istanbul

kaza

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsünün (ÖHO) iddiaya göre frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs, bir dükkanın tentesine çarparak, park halindeki otomobili sürükledi. Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteynırı ve durağa çarparak durabildi. Kazadan sürücü Aydın yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Halk otobüsü önüne geleni sürüklediOlayın ardından panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durağın sokak arasından kaldırılmasını isteyerek, tepki gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230316/pendikte-kaza-yaptiktan-sonra-kacan-surucu-polis-tarafindan-kovalamaca-sonucu-yakalandi-1068325363.html

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