https://sputniknews.com.tr/20230326/nasuh-mahruki-depremi-afete-donusturen-yaptigimiz-binalar-yapi-stoklarimiz-1068771647.html

Nasuh Mahruki: Depremi afete dönüştüren yaptığımız binalar, yapı stoklarımız

Nasuh Mahruki: Depremi afete dönüştüren yaptığımız binalar, yapı stoklarımız

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki “Depremin afete dönüşmesini engelleyebiliriz. Deprem kendi kendine bir afet değil. Deprem sadece deprem. Bunu afete dönüştüren... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T14:57+0300

2023-03-26T14:57+0300

2023-03-26T14:57+0300

türkiye

deprem

nasuh mahruki

akut

hatay

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Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen söyleşinin konuğu AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki oldu. Depremin yaralarının dayanışma ile sarılacağına inandığını söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, “Gerçekten çok büyük bir acı yaşandı Türkiye’de, hepimiz yüreğimizde hissettik. 17 gün bölgede olarak yıkıma tanıklık ettim. Doğal bir afeti felaket haline getirenler biz yine insanlarız. Oradaki binaların hikayelerini anlattıklarında bunu daha iyi anladım. İnsanların yardım çığlıklarına koşamamak çok acıydı. Daha önce yapılan yanlışların tabloyu bu kadar ağırlaştırdığı çok açık. Yardım kampanyalarındaki Eskişehirlilerin katkıları çok büyük ve kıymetliydi. Bu yaraları dayanışma ile saracağımıza inanıyorum ama deprem gerçeğini asla unutmamalıyız, her konuda hazırlıklı olmalıyız” dedi.‘Deprem bize uymayacak, biz ona uyum sağlayacağız’Türkiye’de depremin önemine dikkat çeken AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ise, “Öncelikle Tepebaşı Belediyesi’ne ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi’ne teşekkür ediyorum. Deprem gerçekten çok önemli bir konu. Bu coğrafyada binlerce değil, on binlerce değil, yüzbinlerce yıldır çok önemli. Bu coğrafyada yaşayan bütün halklar, topluluklar, devletlerin hepsi depremle karşı karşıya kalmış ve bedeller ödemiş. Daha sonra yerleşim yerlerini ona göre yeniden planlamışlar. Osmanlı, Selçuklu, Roma zamanında da yüzbinlerce insanın öldüğü depremler var. Sonuçta Anadolu bir deprem coğrafyası, fay hatları yeni oluşmuş değil, geçmişleri çok derin. Bu coğrafyada tarihteki bütün halklar depremi yaşamışlar, akıllı olanları gerekli önlemleri almışlar. Şehirlerini daha dağlara yakın bölgelere taşımışlar, bir daha ağır bedeller ödemek istememişler. Bazı kültürler deprem nedeniyle yok olmuş. Sonuçta bu coğrafya, bu güzel ülke bir deprem ülkesi. Bununla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Deprem bize uymayacak, biz ona uyum sağlayacağız. Sonuçta Kuzey Anadolu fay hattı, ilk defa 1939 yılında 7.9 büyüklüğünde bir deprem üretiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı en büyük deprem. 33 bin yurttaşımız hayatını kaybediyor, 1939 Türkiye’sinde. Kuzey Anadolu fay hattı 8-10 kırıkla Erzincan’dan başlıyor, 60 il içerisinde ilerleyerek Düzce’ye kadar devam ediyor. 17 Ağustos’ta Gölcük’te, 12 Kasım’da Düzce’de kırılıyor. Şimdi Kuzey Anadolu fay hattının devam edeceği yerde İstanbul’un güney kıyılarının aşağısında bir yerlerde kırılma bekleniyor” diye konuştu.‘Raporlarda Hatay’da 30 bin can kaybı bekleniyor diye yazıyor, biliyorduk ama ne yaptık’Nasuh Mahruki sözlerine şöyle devam etti:

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deprem, nasuh mahruki, akut, hatay