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Muharrem İnce'den Ahmet Hakan'a: Bana haksızlık yapmışsın
Muharrem İnce'den Ahmet Hakan'a: Bana haksızlık yapmışsın
Ahmet Hakan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin kendisini aradığını söyledi ve "Bana haksızlık yapmışsın" dediğini iletti. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T09:16+0300
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2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
ahmet hakan
politika
seçim
cumhurbaşkanı
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini aradığını belirtti. Ahmet Hakan, İnce ile arasındaki diyaloğu şu sözlerle anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230325/muharrem-ince-100-bin-imzaya-ulasti-1068746674.html
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muharrem ince, ahmet hakan, politika, seçim, cumhurbaşkanı
muharrem ince, ahmet hakan, politika, seçim, cumhurbaşkanı

Muharrem İnce'den Ahmet Hakan'a: Bana haksızlık yapmışsın

09:16 26.03.2023
© İHA Muharrem İnce
 Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© İHA
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Ahmet Hakan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin kendisini aradığını söyledi ve "Bana haksızlık yapmışsın" dediğini iletti.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini aradığını belirtti.
Ahmet Hakan, İnce ile arasındaki diyaloğu şu sözlerle anlattı.
"Telefonum acı acı çaldı. Açtım. Muharrem İnce. “Bana haksızlık yapmışsın.” Kimseye haksızlık yapmamaya alabildiğine özen gösterdiğim halde böyle bir suçlamayla karşılaşmanın tedirginliğiyle kekeledim: “Haksızlık mı? Ben mi? Nasıl yani?” Başladı anlatmaya: “İmza vermek, çok zor bir iş. Sen ilçendeki seçim kurulunun nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Orayı bulacaksın. Dört kilometre öteye arabanı park edeceksin. Bir sürü aramadan geçeceksin. İmza toplanmasını zorlaştırmak için ne gerekiyorsa yapılmış. İşin bu kısımlarını es geçerek yapmışsın değerlendirmeni. Haksızlık burada.” Şöyle bir cevap verdim: “İyi ama Meral Akşener bir günde yüz bin imzayı geçivermişti. Aynı koşullarda. O nasıl yaptı bu işi?” bunun için de bir cevabı vardı İnce’nin: “O seçimde ben CHP’nin adayıydım. Sana videolarını atıyorum şimdi. Ben CHP adayı olarak bütün CHP’lilerden Meral Akşener için imza vermelerini istedim. CHP’lilerin katkısıyla ilk günde o imzalar toplandı.” Devam etti İnce: “Süreci sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. ‘İnce anlaştı, İnce’ye Milli Eğitim Bakanlığı verilecek’ diye dedikodu çıkarıyorlar. Sırf imza toplamayı engellemek için. Sahte belgelerle, yalanlarla, çarpıtmalarla bizim imza toplamamızı engellemeye çalışıyorlar. Biz bütün bunlara rağmen imza işini bugün bitiririz.” Nitekim dün akşam üzeri yüz bin imzayı tamamladı İnce."
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı
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