Muharrem İnce'den Ahmet Hakan'a: Bana haksızlık yapmışsın

"Telefonum acı acı çaldı. Açtım. Muharrem İnce. “Bana haksızlık yapmışsın.” Kimseye haksızlık yapmamaya alabildiğine özen gösterdiğim halde böyle bir suçlamayla karşılaşmanın tedirginliğiyle kekeledim: “Haksızlık mı? Ben mi? Nasıl yani?” Başladı anlatmaya: “İmza vermek, çok zor bir iş. Sen ilçendeki seçim kurulunun nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Orayı bulacaksın. Dört kilometre öteye arabanı park edeceksin. Bir sürü aramadan geçeceksin. İmza toplanmasını zorlaştırmak için ne gerekiyorsa yapılmış. İşin bu kısımlarını es geçerek yapmışsın değerlendirmeni. Haksızlık burada.” Şöyle bir cevap verdim: “İyi ama Meral Akşener bir günde yüz bin imzayı geçivermişti. Aynı koşullarda. O nasıl yaptı bu işi?” bunun için de bir cevabı vardı İnce’nin: “O seçimde ben CHP’nin adayıydım. Sana videolarını atıyorum şimdi. Ben CHP adayı olarak bütün CHP’lilerden Meral Akşener için imza vermelerini istedim. CHP’lilerin katkısıyla ilk günde o imzalar toplandı.” Devam etti İnce: “Süreci sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. ‘İnce anlaştı, İnce’ye Milli Eğitim Bakanlığı verilecek’ diye dedikodu çıkarıyorlar. Sırf imza toplamayı engellemek için. Sahte belgelerle, yalanlarla, çarpıtmalarla bizim imza toplamamızı engellemeye çalışıyorlar. Biz bütün bunlara rağmen imza işini bugün bitiririz.” Nitekim dün akşam üzeri yüz bin imzayı tamamladı İnce."