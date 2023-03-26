https://sputniknews.com.tr/20230326/mersinde-bisiklet-yolu-coktu-1068766484.html
Mersin'de bisiklet yolu çöktü
Mersin'de bisiklet yolu çöktü
Mersin'in Yenişehir ilçesi üçüncü çevre yolu üzerindeki bisiklet yolunun bir kısmı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T12:14+0300
2023-03-26T12:14+0300
2023-03-26T12:14+0300
türkiye
mersin
bisiklet
yol
çökme
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Edinilen bilgilere göre Mersin'in Yenişehir İlçesi Afetevler Mahallesi üçüncü çevre yolu üzerindeki bisiklet yolunun bir kısmı gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü.Yaklaşık 100 metrelik oluşan çökme nedeniyle bölge kısa sürede trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma ve olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.
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mersin, bisiklet, yol, çökme
mersin, bisiklet, yol, çökme
Mersin'de bisiklet yolu çöktü
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Mersin'in Yenişehir ilçesi üçüncü çevre yolu üzerindeki bisiklet yolunun bir kısmı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü.
Edinilen bilgilere göre Mersin'in Yenişehir İlçesi Afetevler Mahallesi üçüncü çevre yolu üzerindeki bisiklet yolunun bir kısmı gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü.
Yaklaşık 100 metrelik oluşan çökme nedeniyle bölge kısa sürede trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma ve olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.