Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230326/meksikadaki-popocatepetl-yanardaginda-7-patlama-1068760527.html
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 7 patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 7 patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama gerçekleşti. Yaşanan patlamalar çevredeki bazı yerleşim birimlerinde kül yağışına neden oldu. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T01:26+0300
2023-03-26T01:26+0300
dünya
meksika
yanardağ
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068760370_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a396eab6e859d166e2586acb089f9d8e.jpg
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından Popocatepetl Yanardağı’nın faaliyetleri hakkında yayınladığı günlük rapora göre yanardağda son 24 saatte 7 yeni patlama ve 235 kez gaz ve kül çıkışı kaydedildi.Raporda yanardağ ağzından çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle kuzeydoğu yönüne doğru yayıldığı bildirilirken, bölgedeki bazı yerleşim yerlerinde belirgin kül yağışı görüldü.Popocatepetl’ın hemen doğusunda yer alan Puebla Eyaleti’nin Sivil Koruma Koordinasyonu yanardağdan gelen külün sağlığa zararlı olduğunu bildirerek vatandaşlara önlem almaları tavsiyesinde bulundu.Her gün patlamanın yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda dün meydana gelen 7 ve bugünkü 6 yeni patlama ile birlikte 2023 yılında kaydedilen patlamaların sayısı 242’ye yükselmiş oldu.Yanardağda 2022 yılı boyunca ise 113 patlama kaydedilmişti.Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068760370_0:0:1060:795_1920x0_80_0_0_26c2ef10488cc2457ef966fabc052cdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, yanardağ, patlama
meksika, yanardağ, patlama

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 7 patlama

01:26 26.03.2023
© AFP 2023 / RODRIGO ARANGUAMeksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama gerçekleşti. Yaşanan patlamalar çevredeki bazı yerleşim birimlerinde kül yağışına neden oldu.
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama gerçekleşti. Yaşanan patlamalar çevredeki bazı yerleşim birimlerinde kül yağışına neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / RODRIGO ARANGUA
Abone olTelegram
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama gerçekleşti. Yaşanan patlamalar çevredeki bazı yerleşim birimlerinde kül yağışına neden oldu.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından Popocatepetl Yanardağı’nın faaliyetleri hakkında yayınladığı günlük rapora göre yanardağda son 24 saatte 7 yeni patlama ve 235 kez gaz ve kül çıkışı kaydedildi.
Raporda yanardağ ağzından çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle kuzeydoğu yönüne doğru yayıldığı bildirilirken, bölgedeki bazı yerleşim yerlerinde belirgin kül yağışı görüldü.
Popocatepetl’ın hemen doğusunda yer alan Puebla Eyaleti’nin Sivil Koruma Koordinasyonu yanardağdan gelen külün sağlığa zararlı olduğunu bildirerek vatandaşlara önlem almaları tavsiyesinde bulundu.
Her gün patlamanın yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda dün meydana gelen 7 ve bugünkü 6 yeni patlama ile birlikte 2023 yılında kaydedilen patlamaların sayısı 242’ye yükselmiş oldu.
Yanardağda 2022 yılı boyunca ise 113 patlama kaydedilmişti.
Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала