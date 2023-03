Mega şehirlerin karanlık yüzü: Kentleşme çılgınlığının 10 tehlikeli sonucu

https://sputniknews.com.tr/20230326/mega-sehirlerin-karanlik-yuzu-kentlesme-cilginliginin-10-tehlikeli-sonucu-1068809542.html

Dünyamızın gelişiminde kaçınılmaz mega-trendlerinden biri olan kentleşmenin sebep olduğu aşırı trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği, iklim değişikliğine sebep... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri Hafta Sonu Halleri 25 Mart 2023

Dünyada kentleşmenin günümüzde yol açtığı ve tedbir alınmadığı taktirde gelecekte ciddi boyutlara ulaşması beklenen sorunları, Radyo Sputnik’teki Hafta Sonu Halleri programında ele aldık.Birleşmiş Milletler'in tahminine göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık %68'inin şehirlerde yaşaması bekleniyor. Bu oran, 2022 itibarıyla %55 civarında bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda kentleşme trendinin devam etmesi ve şehirlerdeki nüfusun artması, bir takım ciddi sorunları da beraberinde getiriyor.2030 yılına kadar dünyada 43 megaşehir (10 milyon ve üzeri nüfusa sahip şehir) olması bekleniyor. Küresel nüfusun önemli bir bölümünü barındıracak ve kentleşmenin hızlanmasında büyük rol oynayacak megaşehirlerin büyümesi, kaynakların ve hizmetlerin daha yoğun bir şekilde kullanılmasına ve şehirlerin büyüme stratejilerinin önem kazanmasına neden olacak.Kent yoksulluğu ve eşitsizliği artırabilir Kentsel nüfus artışının büyük bir kısmının, Asya ve Afrika kıtalarındaki gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu bölgelerdeki hızlı kentleşme, altyapı ve hizmetlere olan talebin artmasına ve şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli zorluklar yaşamasına neden olacak. Hızlı kentleşme, şehirlerde yoksulluk ve eşitsizlik sorunlarını da beraberinde getirecektir. Düşük gelirli kesimlerin, şehirlerde yaşamın yüksek maliyeti nedeniyle daha zor koşullarla karşı karşıya kalacağı, BM raporlarında öne çıkıyor. Bu durum, şehirlerde sosyal hizmetlere ve uygun konutlara erişim konusunda önemli zorluklar yaratıyor. Bu nedenle, kentsel yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele etmek için kapsayıcı ve adil politikaların benimsenmesi ve uygulanması önemli hale geliyor.1. Beton ormanların arasında çevre faciasıŞu anda, kentselleşme nedeniyle ortaya çıkan en ciddi sorun, şehir sakinlerinin sağlığına zarar veren kötü hava ve su kalitesi, arazi, gürültü ve diğer kirliliklerle birlikte çevresel koşulların bozulması olarak tanımlanabilir. Altyapı tesislerine olan talep artışı, binalar, fabrikalar, ofisler, hastaneler ve yolların inşaası için ağaçların kesilmesine ve doğal yaşam alanlarının yok edilmesine yol açıyor.Bunun yanı sıra, motorlu taşıtlardan, fabrikalardan ve çevre dostu olmayan fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan zararlı gazların emisyonları, hava kirliliğine ve insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturan CO2, CO, Nox, SO2, benzen, ozon ve dizel motorlardan salınan ince partiküller gibi zehirli gazlar salınıyor. Evsel ve endüstriyel atıkların nehir ve göllere deşarjı suyu kirletiyor. Şehirlerde sürekli olarak insan aktivitesi yaşandığı için gürültü kirliliği de kaçınılmaz.2. Şehirlerde konut sarmalı ve yaşam alanı darboğazıKonut sorunları, şehirlerin nüfusundaki artış nedeniyle günümüzde de öne çıkıyor. Kalabalıklaşma, temelde konut kıtlığına yol açarken işsiz, yoksul göçmenlerin yaşam alanı arayışıyla yakın bölgelerindeki büyük şehirlere gelmeleri sorun daha da ciddileştiriyor. Yeterli inşaat malzemesi ve finansal kaynakların eksikliği, konut ve kamu hizmetleri için alanın yeterince genişletilememesi nedeniyle, bu sorun daha da ağırlaşacak gibi görünüyor.3. İşsizlik özellikle gençleri tehdit ediyorİşsiz gençlerin yarısından fazlası dünya çapında büyük şehirlerde yaşıyor ve bu oran, eğitimli insanlar arasında daha da yüksek seviyede. Şehirlerdeki gelirler kırsal alanlara kıyasla yüksek olsa da, yaşam maliyetinin yüksek olması bunu önemsiz kılıyor. Ayrıca, kırsal alanlardan kentsel alanlara büyük ölçüde gerçekleşen göç, durumu daha da ciddileştiriyor.4. Yasadığı yerleşim ve gecekondu sorunuHızlı kentselleşme ve sanayileşme, şehirlerde yüksek yaşam maliyeti ve işsizlikle birlikte gecekondu ve yasadışı yerleşim alanlarının büyümesine ve yayılmasına yol açıyor. Şehir ve kasabalara iş arayan kırsal göçmenlerin büyük akınına karşılık geliştirilmiş konut alanı eksikliği ve yoksul kentsel halkın erişemeyeceği kadar yüksek arazi ve yaşam alanı maliyetleri, şehirlerde gecekondu patlamasının ana nedenleri olarak sayılabilir.5. Su kıtlığı dramı daha da büyüyecekYaşamın temel unsuru olan su, kentsel alanlarda nüfus artışı nedeniyle bir ciddi sorun olarak önümüzde duruyor. Şehirlerin nüfus büyüklüğü arttıkça, mevcut su temini, büyük su talebini karşılayamayacak durumda kalacak. Su kirliliği ve kirli su nedeniyle sağlık sorunları yaşandığında ise durum daha da ciddi hale gelebilir. İklim değişimi sebebiyle yaşanan kuraklık, pek çok mega şehrin su sorununu daha da ciddileştirecek. 6. Hijyen krizi pek çok sorunu tetikleyecek Hijyen sorunu, herhangi bir kentsel alanda en yaygın sorundur ve nüfus yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Yetersiz kanalizasyon tesisleri ve belediyelerin ve yerel yönetimlerin ciddi kaynak sıkıntısı nedeniyle kanalizasyon tesislerinin uygun yönetimi konusundaki yetersizlikleri durumu daha da kötüleştirir. Atıksu arıtma altyapısının eksikliği nedeniyle bu atıklar yakındaki su kaynaklarına deşarj olur, kirliliğe yol açar ve ishal, dizanteri, veba, tifo gibi bulaşıcı hastalıkları yayabilir ve hatta ölümlere neden olabilir.7. Sağlık riskleri korkutucu seviyeye çıkacakKentsel alanlardaki kalabalık yaşam, hastalıkların hızla yayılmasına neden olmaktadır. Çevre kirliliği, altyapı sorunları, yetersiz hijyen, su problemleri ve yetersiz kamu sağlık hizmetleriyle birleşerek özellikle gecekondu bölgelerinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açar. Ayrıca astım, alerjiler ve diğer solunum yolu hastalıkları, kalp ve damar problemleri, kısırlık, gıda zehirlenmesi, hatta kanser ve erken ölümlere neden olan diğer sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır.8. Artan ulaşım talebi ve trafik keşmekeşi Daha fazla insan ve aktivite elbette daha fazla trafik sıkışıklığı anlamına geliyor. Neredeyse her şehir ve kasaba için ulaşım problemi ve trafik tıkanıklığı temel sorunlar arasına sayılabilir. Sorunlar, verimsiz bir ulaşım sistemi ve güvenilmez toplu taşıma sistemi nedeniyle her yıl yollardaki araç sayısının artması ve böylece trafik sıkışıklığı yaratması olarak özetlenebilir. Ayrıca yüksek sayıda trafik kazaları da bir başka sorun olarak önümüzde duruyor.9. Çöp dağları yükseliyorKentsel dönüşüm, çöp atıklarının imhası sorununu da öncelikli hale getiriyor. Her gün şehirlerde yaşayan insanlar tarafından üretilen büyük miktarda çöp, ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Mevcut çöplüklerin dolup taşarken, çoğu şehrin iyi çalışan bir çöp ayrıştırma sistemine sahip olmaması büyüyen bir sorun. Bu çöplüklerden çıkan zehirli gazlar çevreye karışarak çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Açıkta çürüyen atıklar, sinekler ve sıçanlar gibi böcekler ve hayvanlar yoluyla hastalıkların yayılmasına ve yeraltı suyunun kirlenmesine yol açabilir. Çöplerin kanalizasyonun yanında yaşayan insanlar, kötü kokudan muzdarip olup, solunum problemleri, dizanteri, ishal, sıtma, tifo, sarılık ve veba gibi hastalıklara yakalanabilir.10. Suçun pençesinde toplumsal çöküşKentleşmenin getirdiği çok yönlü sorunlar olan aşırı kalabalıklaşma, işsizlik, yoksulluk, kaynak eksikliği ve sosyal hizmetlerin yetersizliği; şiddet, uyuşturucu kullanımı ve suç gibi pek çok toplumsal problemin ortaya çıkmasına neden oluyor. Yoksullukla ilgili suçlar olan hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve tecavüz, cinayet, adam kaçırma, soygun gibi diğer şiddet içeren kentsel suçlar, şehirlerin huzur ve güvenliğini bozarak yaşam koşullarını özellikle kadınlar için oldukça tehlikeli hale getirebilir.

