https://sputniknews.com.tr/20230326/malatyada-saganak-yagis-sonrasi-konteynerin-tavani-coktu-1068763875.html

Malatya'da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü

Malatya'da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü

Malatya’da etkili olan sağanak yağış sonrası bir konteynerin tavanı çöktü. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T10:10+0300

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sel

malatya

konteyner

çökme

sağanak

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Malatya’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Bir süredir kenti etkisini altına alan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası Battalgazi ilçesi Niyazi Mahalle Muhtarı Nilgün Tekatlı’ya ait olduğu öğrenilirken, konteynerin tavanı çöktü.Konteynerin aşırı yağış sonrası çöktüğünü belirterek olay anında konteynerde bulunmadıklarını aktaran Muhtar Tekatlı, "Bir binanın yıkıldığını düşündük olay yerine geldiğimizde yağışlardan dolayı olsa gerek konteynerin tavanının çöktüğünü gördük. Allah’a şükür içeride kimse yoktu sadece eşyalarımız vardı çocuklarla eczanedeydik buna şükür “diye konuştu

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sel, malatya, konteyner, çökme, sağanak