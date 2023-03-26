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Malatya'da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
Malatya'da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
Malatya’da etkili olan sağanak yağış sonrası bir konteynerin tavanı çöktü. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
sel
malatya
konteyner
çökme
sağanak
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Malatya’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Bir süredir kenti etkisini altına alan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası Battalgazi ilçesi Niyazi Mahalle Muhtarı Nilgün Tekatlı’ya ait olduğu öğrenilirken, konteynerin tavanı çöktü.Konteynerin aşırı yağış sonrası çöktüğünü belirterek olay anında konteynerde bulunmadıklarını aktaran Muhtar Tekatlı, "Bir binanın yıkıldığını düşündük olay yerine geldiğimizde yağışlardan dolayı olsa gerek konteynerin tavanının çöktüğünü gördük. Allah’a şükür içeride kimse yoktu sadece eşyalarımız vardı çocuklarla eczanedeydik buna şükür “diye konuştu
https://sputniknews.com.tr/20230324/sanliurfada-sele-kapilan-tirdaki-surucunun-cansiz-bedenine-ulasildi-1068706330.html
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sel, malatya, konteyner, çökme, sağanak
sel, malatya, konteyner, çökme, sağanak

Malatya'da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü

10:10 26.03.2023
© İHA / HASAN ERYILMAZSağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
Sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Malatya’da etkili olan sağanak yağış sonrası bir konteynerin tavanı çöktü.
Malatya’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Bir süredir kenti etkisini altına alan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası Battalgazi ilçesi Niyazi Mahalle Muhtarı Nilgün Tekatlı’ya ait olduğu öğrenilirken, konteynerin tavanı çöktü.

Konteynerin aşırı yağış sonrası çöktüğünü belirterek olay anında konteynerde bulunmadıklarını aktaran Muhtar Tekatlı, "Bir binanın yıkıldığını düşündük olay yerine geldiğimizde yağışlardan dolayı olsa gerek konteynerin tavanının çöktüğünü gördük. Allah’a şükür içeride kimse yoktu sadece eşyalarımız vardı çocuklarla eczanedeydik buna şükür “diye konuştu
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