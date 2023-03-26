https://sputniknews.com.tr/20230326/lavrov-abd-tum-sinirlari-gecti-bu-ulkeden-her-sey-beklenir-1068773696.html

Lavrov: ABD tüm sınırları geçti, bu ülkeden her şey beklenir

Lavrov: ABD tüm sınırları geçti, bu ülkeden her şey beklenir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin hegemonyasını kanıtlamak için tüm sınırları aştığını belirtti ve bu ülkeden her şeyin beklenebileceği uyarısını... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T16:19+0300

2023-03-26T16:19+0300

2023-03-26T16:19+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rossiya-1 televizyonuna açıklamasında, “(Hafta başında Rusya’yı ziyaret eden) Çinli meslektaşlarımızla bunu konuştuk: ABD’den şu anda her şey beklenebilir. Zira hegemonyalarını ispatlamak için diplomatik ve etik tüm sınırları geçtiler ve adabı muaşeret kurallarının hepsini çiğnediler” ifadelerini kullandı.Lavrov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetinin bu hafta gerçekleştirdiği Rusya ziyareti öncesinde ABD’nin Pekin’e baskı yapmaya çalışmasına ilişkin soru bir karşısında da, Çin’in bu davranış karşısında gereken çıkarımları yaptığını kaydetti.“Çin binlerce yıllık büyük bir medeniyetin geleneklerini taşıyor. Bu uzun yıllar içinde kendi tarzını oluşturdu. Bu tarz, aceleci adımlar atılmaması adına olup bitenin derinlemesine analiz edilmesini içeriyor” diyen Lavrov, “Çin tarafı bunun üstüne kendi adına birtakım çıkarımlar yapıyor” diye ekledi.

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rusya, çin, abd, sergey lavrov, şi cinping