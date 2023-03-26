https://sputniknews.com.tr/20230326/koy-evinin-bahcesine-vasak-girdi-1068770252.html

Köy evinin bahçesine vaşak girdi

Köy evinin bahçesine vaşak girdi

Gümüşhane’de köy evinin bahçesine kadar gelen vaşak, pencerenin açılma sesini fark edince hemen bölgeden uzaklaştı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T14:06+0300

2023-03-26T14:06+0300

2023-03-26T14:06+0300

yaşam

türkiye

gümüşhane

vaşak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068770106_0:70:1349:829_1920x0_80_0_0_1d0accb47d5f227e4e3e7918bf60da91.jpg

Türkiye’de kedigiller familyasının en büyük kedi türü olan ve ‘ormanların hayaleti’ olarak adlandırılan vaşak, Gümüşhane’de bu kez bir köy evinin bahçesinde kameralara takıldı. Geçtiğimiz aylarda Kelkit ilçe merkezinde bir mobilya dükkanına giren ve o anların anbean kameraya kaydedildiği vaşak, bu kez de merkeze bağlı Yeniyol köyünde görüldü. Köyde din görevlisi olarak görev yapan İbrahim Nar’ın evinin bahçesine gelen vaşak, avlu kapısının oradan etrafı gözlemeye başladı. Vaşağı kapıdan dışarıya çıkarken fark eden Nar, ses yapmadan geri dönüp penceren o anları cep telefonu kamerasıyla çekmeye başladı. Bir süre sonra pencerenin açılma sesini duyan vaşak, hemen bölgeyi terk etti.Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan ve sadece et tüketen vaşağı ilk kez gördüğünü kaydeden İbrahim Nar, pencereyi açmak isterken çıkan sesi duyan vaşağın hızla kaçtığını ve bir daha gelmediğini söyledi.

gümüşhane

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, gümüşhane, vaşak