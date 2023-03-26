https://sputniknews.com.tr/20230326/kilicdaroglu-sosyal-medya-profilini-martenicka-resmi-ile-yeniledi-sana-soz--1068762966.html

Kılıçdaroğlu sosyal medya profilini 'marteniçka' resmi ile yeniledi: 'Sana söz'

Kılıçdaroğlu sosyal medya profilini 'marteniçka' resmi ile yeniledi: 'Sana söz'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarındaki profil ve kapak fotoğraflarını yeniledi. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T09:26+0300

2023-03-26T09:26+0300

2023-03-26T09:26+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

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Kılıçdaroğlu'nun profil fotoğrafında gülümseyen ve mavi arka planın hâkim olduğu bir görsel yer alıyor. Kapak fotoğrafında ise geçtiğimiz günlerde evinden yayın yapan Kılıçdaroğlu'nun bileğinde bulunan "marteniçka" ile "Sana Söz" yazısının yer aldığı bir görsel bulunuyor.Kılıçdaroğlu videoda, bir süredir bileğinde olan ve merak edilen marteniçka bilekliğini şu ifadelerler anlatmıştı:

https://sputniknews.com.tr/20230325/kilicdaroglu-kini-ve-ofkeyi-yuregimizden-sokup-atacagiz-1068734443.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı