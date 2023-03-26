https://sputniknews.com.tr/20230326/kilicdaroglu-sosyal-medya-profilini-martenicka-resmi-ile-yeniledi-sana-soz--1068762966.html
Kılıçdaroğlu sosyal medya profilini 'marteniçka' resmi ile yeniledi: 'Sana söz'
Kılıçdaroğlu sosyal medya profilini 'marteniçka' resmi ile yeniledi: 'Sana söz'
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarındaki profil ve kapak fotoğraflarını yeniledi. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T09:26+0300
2023-03-26T09:26+0300
2023-03-26T09:26+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
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Kılıçdaroğlu'nun profil fotoğrafında gülümseyen ve mavi arka planın hâkim olduğu bir görsel yer alıyor. Kapak fotoğrafında ise geçtiğimiz günlerde evinden yayın yapan Kılıçdaroğlu'nun bileğinde bulunan "marteniçka" ile "Sana Söz" yazısının yer aldığı bir görsel bulunuyor.Kılıçdaroğlu videoda, bir süredir bileğinde olan ve merak edilen marteniçka bilekliğini şu ifadelerler anlatmıştı:
https://sputniknews.com.tr/20230325/kilicdaroglu-kini-ve-ofkeyi-yuregimizden-sokup-atacagiz-1068734443.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
Kılıçdaroğlu sosyal medya profilini 'marteniçka' resmi ile yeniledi: 'Sana söz'
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarındaki profil ve kapak fotoğraflarını yeniledi.
Kılıçdaroğlu'nun profil fotoğrafında gülümseyen ve mavi arka planın hâkim olduğu bir görsel yer alıyor. Kapak fotoğrafında ise geçtiğimiz günlerde evinden yayın yapan Kılıçdaroğlu'nun bileğinde bulunan "marteniçka" ile "Sana Söz" yazısının yer aldığı bir görsel bulunuyor.
Kılıçdaroğlu videoda, bir süredir bileğinde olan ve merak edilen marteniçka bilekliğini şu ifadelerler anlatmıştı:
"Eski Kızılaycılar ile bir toplantı yaptım. İl başkanlarıyla. İl başkanlığı yapan bir kadın bunu taktı. Leyleği bekleyeceğiz. Görünceye kadar kalacak burada. Leyleği görünce çıkaracağız."