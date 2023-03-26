https://sputniknews.com.tr/20230326/kilicdaroglu-bizim-kitabimizda-ayrimcilik-yoktur-1068774171.html
Kılıçdaroğlu: Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur
Kılıçdaroğlu: Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur
Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yönetirken hiçbir ayrım yapmayacaklarını, herkesi kucaklayacaklarını söyledi ve "Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur herkes bilsin... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T16:38+0300
2023-03-26T16:38+0300
2023-03-26T16:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
aday
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068773925_0:0:3248:1827_1920x0_80_0_0_e8ea314ca03bb6ec4706af54076ac636.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yönetirken hiçbir ayrım yapmayacaklarını, herkesi kucaklayacaklarını söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi'nin açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ülkeyi en iyi şekilde yöneteceklerini belirtti.Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın belediye başkanı olarak kendilerini kanıtladıklarını belirterek, "Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. İki başkenti yöneten güç, aynı zamanda Cumhuriyet'in en önemli yılında, yani 100. yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar." diye konuştu.Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacakları çalışmaları anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Malı götürenleri de çok iyi biliyorum'Geçim sıkıntısını ve işsizliği bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ama bunun karşılığında malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Bana karşı çıktıklarını biliyorum. 'Kılıçdaroğlu gelmesin' diye çaba harcadıklarını biliyorum. Büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum ama benim tek güvencem bu ülkenin insanları, sizlersiniz. Beraber, adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz, emin olun bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068773925_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_05ff118c7aa6a5235af787be493f5e29.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
politika, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday
politika, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday
Kılıçdaroğlu: Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur
Abone ol
Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yönetirken hiçbir ayrım yapmayacaklarını, herkesi kucaklayacaklarını söyledi ve "Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur herkes bilsin. Biz harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Biz kul hakkını gözeteceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yönetirken hiçbir ayrım yapmayacaklarını, herkesi kucaklayacaklarını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi'nin açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ülkeyi en iyi şekilde yöneteceklerini belirtti.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın belediye başkanı olarak kendilerini kanıtladıklarını belirterek, "Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. İki başkenti yöneten güç, aynı zamanda Cumhuriyet'in en önemli yılında, yani 100. yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacakları çalışmaları anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bağcılar'da oyumuzun düşük olduğunu biliyorum ama oy veren vermeyen hiç kimse endişe etmesin. Nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa Türkiye'yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur herkes bilsin. Biz harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Biz kul hakkını gözeteceğiz. Biz atama bekleyen öğretmenleri öğrencileriyle buluşturacağız. Ziraat mühendislerine görevi vereceğiz. Hiç kimse aç açıkta kalmayacak."
'Malı götürenleri de çok iyi biliyorum'
Geçim sıkıntısını ve işsizliği bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ama bunun karşılığında malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Bana karşı çıktıklarını biliyorum. 'Kılıçdaroğlu gelmesin' diye çaba harcadıklarını biliyorum. Büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum ama benim tek güvencem bu ülkenin insanları, sizlersiniz. Beraber, adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz, emin olun bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.