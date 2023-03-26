https://sputniknews.com.tr/20230326/kilicdaroglu-bizim-kitabimizda-ayrimcilik-yoktur-1068774171.html

Kılıçdaroğlu: Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur

Kılıçdaroğlu: Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur

Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yönetirken hiçbir ayrım yapmayacaklarını, herkesi kucaklayacaklarını söyledi ve "Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur herkes bilsin... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T16:38+0300

2023-03-26T16:38+0300

2023-03-26T16:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

aday

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yönetirken hiçbir ayrım yapmayacaklarını, herkesi kucaklayacaklarını söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi'nin açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ülkeyi en iyi şekilde yöneteceklerini belirtti.Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın belediye başkanı olarak kendilerini kanıtladıklarını belirterek, "Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimizde iki önemli başkent var. Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Cumhuriyet'in başkenti Ankara. İki başkenti yöneten güç, aynı zamanda Cumhuriyet'in en önemli yılında, yani 100. yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar." diye konuştu.Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacakları çalışmaları anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Malı götürenleri de çok iyi biliyorum'Geçim sıkıntısını ve işsizliği bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ama bunun karşılığında malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Bana karşı çıktıklarını biliyorum. 'Kılıçdaroğlu gelmesin' diye çaba harcadıklarını biliyorum. Büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum ama benim tek güvencem bu ülkenin insanları, sizlersiniz. Beraber, adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz, emin olun bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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politika, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday