https://sputniknews.com.tr/20230326/karamollaoglu-dis-politikada-da-ic-politikada-da-birlikte-davranacagiz-birlikte-hareket-edecegiz-1068775472.html

Karamollaoğlu: Dış politikada da iç politikada da birlikte davranacağız, birlikte hareket edeceğiz

Karamollaoğlu: Dış politikada da iç politikada da birlikte davranacağız, birlikte hareket edeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Biz ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Dış politikada da iç politikada da birlikte davranacağız, birlikte hareket... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T17:48+0300

2023-03-26T17:48+0300

2023-03-26T17:48+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

temel karamollaoğlu

saadet partisi

millet ittifakı

yeniden refah partisi

kemal kılıçdaroğlu

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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İstanbul İl Divanı Toplantısı'nda konuşan Karamollaoğlu, İslam aleminin kalbinin adeta İstanbul'da attığını söyledi. Karamollaoğlu, bir seçime doğru gittiklerini, ülkenin bugünkü şartlarda yeniden şekillenmesi için adımlar atmaya gayret ettiklerini belirterek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Zor kararlar almak mecburiyetindeyiz. Ancak şunu unutmayalım. Bizim davamız haktır. Biz, bu davadan hiçbir zaman dönmeyeceğiz" diye konuştu.Hem ülkenin hem de dünyanın içinde bulunduğu şartların her geçen gün zorlaştığını savunan Karamollaoğlu, bunun üzerine ülkede kısa bir zaman önce cereyan eden depremlerin yaşandığını anımsattı. Karamollaoğlu, "Başkanlık sistemini biz doğru bir sistem olarak benimsememiştik. Aslında geçmişte bugün 'Altılı masa' denilen veya 'Millet İttifakı' olarak tarif ettiğimiz masa, ilk başta bu konu üzerine inşa edilmiştir. cumhurbaşkanlığı sisteminin bugünkü haliyle ülkemize faydalı olmayacağını düşünmüştür" değerlendirmesini yaptı.Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı olarak hayata veda ettiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları söyledi:‘İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş, 'biz de bir aileyiz’, hadi oradan’Karamollaoğlu, ailenin toplumun temeli ve çekirdeği olduğunu bildirdi. Aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyeceklerini dile getiren Karamollaoğlu, "Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş, 'Biz de bir aileyiz.' Hadi oradan. Biz aile mefhumunu toplumun diri kalması, canlı tutulması için elzem görürüz. İkincisi de dünya düzeni hızla bozuluyor. Ülkeler birbirleriyle ihtilaflı hale getiriliyor. Ama bizim bölgemizde, bizi tehdit eden en önemli hedef büyük Orta Doğu Projesi'dir. Biz Büyük Orta Doğu Projesi'ne rıza gösteremeyiz" dedi.Millet İttifakı'nın 6 üyesi olarak aralarında bir mutabakat sağladıklarını aktaran Karamollaoğlu, şunları ifade etti:‘Yeniden Refah Partisi'nin yaptığını yapamayız, iki günde çark edemeyiz’Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde en iyi neticeyi almak için gayret göstereceklerini kaydeden Karamollaoğlu, "Maalesef bizi üzen ama hayra vesile olur diye düşündüğümüz Yeniden Refah Partisi'nin yaptığını yapamayız. İki günde çark edemeyiz. Hangi şartlardan dolayı böyle hızlı bir çark yaptılar, onu bilmiyorum. Ama attıkları adımın, verdikleri kararın kendileri için faydalı olduğu kanaatinde değilim" şeklinde konuştu.

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türkiye, temel karamollaoğlu, saadet partisi, millet ittifakı, yeniden refah partisi, kemal kılıçdaroğlu