https://sputniknews.com.tr/20230326/italya-gocmenleri-kurtaran-stk-gemisinin-operasyonlarini-durdurdu-1068782600.html

İtalya, göçmenleri kurtaran STK gemisinin operasyonlarını durdurdu

İtalya, göçmenleri kurtaran STK gemisinin operasyonlarını durdurdu

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz'de yasadışı göçmenleri kurtaran Louise Michel isimli Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) gemisinin... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T23:45+0300

2023-03-26T23:45+0300

2023-03-26T23:45+0300

dünya

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kaçak göç

yasadışı göç

göçmen

kaçak göçmen

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İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin fonladığı Almanya merkezli STK gemisi Louise Michel, Orta Akdeniz'de farklı operasyonlarla kurtardığı 178 yasadışı göçmeni tahliye ettiği İtalya'nın Lampedusa Adası'nda alıkonuldu.Sahil Güvenlik'ten yapılan yazılı açıklamada, Louise Michel STK gemisinin Akdeniz'de biri Libya arama-kurtarma bölgesi, 3'ü de Malta arama-kurtarma bölgesinde olmak üzere 4 farklı noktada toplamda 178 göçmeni kurtardığına dikkat çekilirken, geminin çok sayıda kurtarma operasyonu yaparak ve operasyonların koordinasyonunu zorlaştırarak İtalya'da geçen ay yasalaşan düzenlemedeki kuralları ihlal ettiği, bu nedenle de operasyonlarının durdurulduğu belirtildi.Açıklamada, Louise Michel STK gemisi için Trapani limanının tahsis edildiği ancak geminin, boyutuna göre kurtardığı göçmen sayısının fazlalığıyla hem kendi seyir güvenliği hem de diğer gemilerin güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle konumuna daha yakındaki Lampedusa'ya yönlendirildiği ve burada alıkonulduğu kaydedildi.İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, yılbaşından beri kanun hükmünde kararname olarak yürürlüğe koyduğu ve şubat ayında yasalaştırdığı 'STK yasası' olarak bilinen düzenleme, kurtarma operasyonu yapan STK gemilerinin faaliyetlerini sınırlandırdığı gerekçesiyle ilgili çevrelerin tepkisini çekiyor. Söz konusu yasa, STK gemilerinin denizdeki ilk kurtarma operasyonlarının ardından başka operasyon yapmadan İtalya'nın tahsis edeceği güvenli limana tahliye edilmesini öngörüyor.STK'dan alıkoyma kararına tepkiLouise Michel STK'sinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise İtalyan makamlarının geminin operasyonlarını durduran alıkoyma kararına tepki gösterilerek "Adanın etrafında şu anda zor durumda olan çok sayıda bot olduğunu biliyoruz ama yardım etmemiz engelleniyor. Bu kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.Diğer yandan, basında yer alan bilgilere göre, İtalya'ya yönelik yasadışı göç akışı da sürüyor. Ülkeye son 24 saatte bini aşkın kişi gelirken, son üç günde gelenlerin sayısının ise 4 bini aştığı belirtildi.Orta Akdeniz'deki yasadışı göç sorunuAvrupa'ya yönelik yasadışı göç akınında, Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.Bu güzergahta denizde yardım çağrısı yapan göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin 'güvenli liman' vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230326/pariste-hukumetin-goc-yasa-tasarisina-karsi-gosteri-1068760185.html

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italya, stk, gemi, alıkoyma, göç, kaçak göç, yasadışı göç, göçmen, kaçak göçmen