https://sputniknews.com.tr/20230326/imamoglu-ev-kadinlarinin-yuzde-34u-evde-yalnizken-dogalgazi-kapatiyor-1068773338.html

İmamoğlu: Ev kadınlarının yüzde 34’ü, evde yalnızken doğalgazı kapatıyor

İmamoğlu: Ev kadınlarının yüzde 34’ü, evde yalnızken doğalgazı kapatıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ev kadınlarının yüzde 34’ü, evde yalnızken doğalgazı kapatıyor. (Yeniden ‘evet’ sesleri.) Yani doğalgazı kapatanın, Cumhur... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T16:05+0300

2023-03-26T16:05+0300

2023-03-26T16:05+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

ibb

kadın

seçim

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13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Bağcılar İBB Kadın Merkezi’ ve Bağcılar Ebubekir Meydanı’nın açılışlarında konuşma yaptı. 'Ev kadınlarının yüzde 34’ü, evde yalnızken doğalgazı kapatıyor'İmamoğlu, ekonomik krizin ev kadınları üzerindeki etkilerine yönelik İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı araştırmalardan örnekler verdi: İmamoğlu ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Benim tek güvencem, bu ülkenin insanları, sizlersiniz. Birlikte hak, hukuk, adalet için mücadele edeceğiz. Emin olun bunu gerçekleştireceğiz. Ekrem Başkan uzun yıllardır İstanbul'da yapılamayanı yaptı. Hiçbir ayrım yapmadan, herkesi kucaklayarak hizmet yaptı. Göreceksiniz aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak. Hepinizin huzurunda onu yürekten kutluyorum” dedi. Konuşmasında, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair yasa, bizim kırmızı çizgimizdir. Değişmesin, hafifletilmesin’ sözlerine destek verdiğini vurgulayan İmamoğlu da “Doğru demiş. Ben alkışlıyorum o hanımefendiyi. Bu akıl, aynı siyasi baskılarla, fanatiklerin baskısıyla, İstanbul Sözleşmesi'ni de kaldırmış. Üstelik bugünün iktidarının başındaki kişi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi kızı dahi, sapasağlam bu kaldırılmanın karşısında durmuş. Bir baba, kızını bile hayal kırıklığına uğratıyorsa, bu milleti de hayal kırıklığına uğratır. Allah, hiç kimseyi kızını hayal kırıklığına uğratan babalardan eylemesin” ifadelerini kullandı. 'Artık o zaman geldi'Konuşmasının başında vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden İmamoğlu, “Ramazan ayı, hepimize en güzel duyguları yaysın. Ramazan: merhamet, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ayıdır. Böylesi maneviyatı yüksek bir ayda buluşmak, benim için çok kıymetli. Ramazan ayı, başkasının derdini kendi derdin bilmek demektir. Tam da güzel toprakların, o duygularına uygun bir duygudur bu. Ama bu başkalarının derdini kendi derdin bilme karakterini, ne yazık ki son yıllarda bir kısım unuttuk. Ortak bir kaderi paylaşan kardeşler olduğumuzu, ancak deprem gibi büyük felaket anlarında hatırlıyor, ama ne yazık ki sonrasında yine yavaş yavaş unutuyoruz. Yani bizler, bu anları, on binlerce insanımızı kaybettiğimizde ya da en acı anlarımızda hatırlayacak insanlar mıyız? Asla. Böyle değiliz. Onun için, bütün kalbimle, bu sefer farklı olmasını yürekten diliyorum” dedi. “Bu asil karakterimizden asla vazgeçmeyelim istiyorum” diyen İmamoğlu, “Bu ülkeyi, bu milleti, artık halden anlayanlar, herkesin derdiyle dertlenenler, insanını ayırt etmeden, insanının yoksun haline koşanlar yönetsin. Artık o zaman geldi diye düşünüyorum” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230325/kilicdaroglu-kini-ve-ofkeyi-yuregimizden-sokup-atacagiz-1068734443.html

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kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, ibb, kadın, seçim