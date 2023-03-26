https://sputniknews.com.tr/20230326/hatay-valiligi-enkaz-kaldirma-calismalari-yarin-14-mahallede-surecek-1068782168.html
Hatay Valiliği: Enkaz kaldırma çalışmaları yarın 14 mahallede sürecek
Hatay Valiliği: Enkaz kaldırma çalışmaları yarın 14 mahallede sürecek
Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 14 mahallede devam edeceğini duyurdu. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T23:32+0300
2023-03-26T23:32+0300
2023-03-26T23:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
enkaz
hatay
hatay valiliği
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067712584_0:355:3011:2048_1920x0_80_0_0_d07150de32fe3580db446ce180940d97.jpg
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Sümerler, Harbiye, Değirmenyolu, Subaşı, Çekmece, Hancağız, Hüseyinli, Çökek, Orhanlı, Ürgen Paşa, Odabaşı, Saraykent, Akasya ve Saçaklı mahallelerinde süreceği bildirildi.Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067712584_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_0a4e266b4f1f91c9ffbea4415afb0739.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enkaz, hatay, hatay valiliği, deprem
enkaz, hatay, hatay valiliği, deprem
Hatay Valiliği: Enkaz kaldırma çalışmaları yarın 14 mahallede sürecek
23:32 26.03.2023 (güncellendi: 23:33 26.03.2023) Abone ol
Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 14 mahallede devam edeceğini duyurdu.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Sümerler, Harbiye, Değirmenyolu, Subaşı, Çekmece, Hancağız, Hüseyinli, Çökek, Orhanlı, Ürgen Paşa, Odabaşı, Saraykent, Akasya ve Saçaklı mahallelerinde süreceği bildirildi.
Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.