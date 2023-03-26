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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230326/hatay-valiligi-enkaz-kaldirma-calismalari-yarin-14-mahallede-surecek-1068782168.html
Hatay Valiliği: Enkaz kaldırma çalışmaları yarın 14 mahallede sürecek
Hatay Valiliği: Enkaz kaldırma çalışmaları yarın 14 mahallede sürecek
Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 14 mahallede devam edeceğini duyurdu. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
enkaz
hatay
hatay valiliği
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Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Sümerler, Harbiye, Değirmenyolu, Subaşı, Çekmece, Hancağız, Hüseyinli, Çökek, Orhanlı, Ürgen Paşa, Odabaşı, Saraykent, Akasya ve Saçaklı mahallelerinde süreceği bildirildi.Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.
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enkaz, hatay, hatay valiliği, deprem
enkaz, hatay, hatay valiliği, deprem

Hatay Valiliği: Enkaz kaldırma çalışmaları yarın 14 mahallede sürecek

23:32 26.03.2023 (güncellendi: 23:33 26.03.2023)
© AAHatay enkaz
Hatay enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AA
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Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 14 mahallede devam edeceğini duyurdu.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Sümerler, Harbiye, Değirmenyolu, Subaşı, Çekmece, Hancağız, Hüseyinli, Çökek, Orhanlı, Ürgen Paşa, Odabaşı, Saraykent, Akasya ve Saçaklı mahallelerinde süreceği bildirildi.
Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.
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