https://sputniknews.com.tr/20230326/fransada-hukumet-protestolara-ragmen-emeklilik-reformunu-geri-cekmeyecegini-acikladi-1068768420.html
Fransa'da hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı
Fransa'da hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı
Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu, ülkenin birçok kentindeki grev, kitlesel protesto ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen geri çekmeyeceği bildirildi. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T13:04+0300
2023-03-26T13:04+0300
2023-03-26T13:04+0300
dünya
fransa
protesto
emeklilik reformu
olivier veran
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Fransa’nın Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransız Journal De Dimanche (JDD) gazetesine verdiği demeçte, protestolara sebep olsa da reformu geri çekmeyeceklerini belirtti."Şiddetin haklı veya müsamaha gösterilebilir bir tepki olacağı fikrinin yerleşmesine müsaade edemeyiz" ifadesini kullanan Veran, yürütmenin yeniden düzenleme yapacağı bir yol haritasıyla devam edeceğini vurguladı. Veran, "Emeklilik reformu, reformun emekliliği gibi bir duruma düşmeyecek" yorumunu yaptı.Fransa'da gelecekte kendileri veya sonraki hükümetlerin yapacağı başka reformlar olacağına dikkati çeken Veran, "Gelecekteki reformlar arasında da bazıları istenmeyecek ama meşru parlamentonun demokratik olarak onaylacağı ve ülkenin geleceği için gerekli olan reformlar olacak" değerlendirmesinde bulundu.Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.
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fransa, protesto, emeklilik reformu, olivier veran
fransa, protesto, emeklilik reformu, olivier veran
Fransa'da hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı
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Fransa'da hükümetin emeklilik reformunu, ülkenin birçok kentindeki grev, kitlesel protesto ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen geri çekmeyeceği bildirildi.
Fransa’nın Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransız Journal De Dimanche (JDD) gazetesine verdiği demeçte, protestolara sebep olsa da reformu geri çekmeyeceklerini belirtti.
"Şiddetin haklı veya müsamaha gösterilebilir bir tepki olacağı fikrinin yerleşmesine müsaade edemeyiz" ifadesini kullanan Veran, yürütmenin yeniden düzenleme yapacağı bir yol haritasıyla devam edeceğini vurguladı. Veran, "Emeklilik reformu, reformun emekliliği gibi bir duruma düşmeyecek" yorumunu yaptı.
Fransa'da gelecekte kendileri veya sonraki hükümetlerin yapacağı başka reformlar olacağına dikkati çeken Veran, "Gelecekteki reformlar arasında da bazıları istenmeyecek ama meşru parlamentonun demokratik olarak onaylacağı ve ülkenin geleceği için gerekli olan reformlar olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.