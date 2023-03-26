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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T23:58+0300
2023-03-26T23:58+0300
dünya
tahıl anlaşması
antonio guterres
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,BM Genel Sekreteri Guterres ile 'Sıfır Atık' girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması üzerine telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, BM'de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nın ele alındığı belirtildi.
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tahıl anlaşması, antonio guterres, mevlüt çavuşoğlu
tahıl anlaşması, antonio guterres, mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

23:58 26.03.2023
© Fotoğraf : Twitter/Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© Fotoğraf : Twitter/Mevlüt Çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl anlaşması ve sıfır atık konularının ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,BM Genel Sekreteri Guterres ile 'Sıfır Atık' girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması üzerine telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, BM'de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nın ele alındığı belirtildi.
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