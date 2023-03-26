https://sputniknews.com.tr/20230326/disisleri-bakani-cavusoglu-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1068783039.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T23:58+0300
2023-03-26T23:58+0300
2023-03-26T23:58+0300
dünya
tahıl anlaşması
antonio guterres
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104051/85/1040518567_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_ddb082219cc07deaaa1e1bf04b61ea94.jpg
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,BM Genel Sekreteri Guterres ile 'Sıfır Atık' girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması üzerine telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, BM'de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nın ele alındığı belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104051/85/1040518567_29:0:1600:1178_1920x0_80_0_0_13cd53d1f42d0dd001a79fe2133edd5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tahıl anlaşması, antonio guterres, mevlüt çavuşoğlu
tahıl anlaşması, antonio guterres, mevlüt çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede tahıl anlaşması ve sıfır atık konularının ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,BM Genel Sekreteri Guterres ile 'Sıfır Atık' girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması üzerine telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, BM'de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nın ele alındığı belirtildi.