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https://sputniknews.com.tr/20230326/cumhurbaskani-erdogan-ozdemir-bayraktar-milli-teknoloji-merkezini-ziyaret-etti-1068777745.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T19:16+0300
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türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.
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recep tayyip erdoğan, bayraktar, bayraktar tb3
recep tayyip erdoğan, bayraktar, bayraktar tb3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

19:16 26.03.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.
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