https://sputniknews.com.tr/20230326/cumhurbaskani-erdogan-ozdemir-bayraktar-milli-teknoloji-merkezini-ziyaret-etti-1068777745.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T19:16+0300
2023-03-26T19:16+0300
2023-03-26T19:16+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bayraktar
bayraktar tb3
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.
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recep tayyip erdoğan, bayraktar, bayraktar tb3
recep tayyip erdoğan, bayraktar, bayraktar tb3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.