Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

© AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.