https://sputniknews.com.tr/20230326/cumhurbaskani-erdogan-amacimiz-1-yil-icinde-deprem-bolgesini-ayaga-kaldirmaktir-1068777992.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T20:21+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

iftar

istanbul

deprem

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İstanbul'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları İftar Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayallerimiz, vizyonlarımız, hedeflerimiz için kritik bir tercihin arefesindeyiz" ifadesini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, iftar, istanbul, deprem