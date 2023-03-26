https://sputniknews.com.tr/20230326/cumhurbaskani-erdogan-amacimiz-1-yil-icinde-deprem-bolgesini-ayaga-kaldirmaktir-1068777992.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T20:21+0300
2023-03-26T20:21+0300
2023-03-26T20:27+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
iftar
istanbul
deprem
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İstanbul'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları İftar Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayallerimiz, vizyonlarımız, hedeflerimiz için kritik bir tercihin arefesindeyiz" ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, iftar, istanbul, deprem
recep tayyip erdoğan, iftar, istanbul, deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır
20:21 26.03.2023 (güncellendi: 20:27 26.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır" dedi.
İstanbul'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları İftar Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayallerimiz, vizyonlarımız, hedeflerimiz için kritik bir tercihin arefesindeyiz" ifadesini kullandı.