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https://sputniknews.com.tr/20230326/cep-telefonlarina-buyuk-zam-geliyor-1068763306.html
Cep telefonlarına büyük zam geliyor
Cep telefonlarına büyük zam geliyor
Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte cep telefonlarına 28... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T09:53+0300
2023-03-26T09:53+0300
ekonomi
cep telefonu
elektronik
zam
ticaret
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart’ta uygulanmaya başlayacak.Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, düzenleme sonrası telefonlara 28 Mart’tan itibaren en az 2 bin 500 TL zam geliyor. Giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatı bile 10 bin TL’den düşük olmayacak.Yeni düzenleme ile ithal edilen ve vergisiz fiyatı yaklaşık 3 bin 800 TL olan bir cep telefonu 28 Mart’tan itibaren en az 2 bin 500 TL zamlanacak. Buna ÖTV, KDV, TRT Bandrol ücreti gibi diğer vergiler de eklenince telefonun fiyatı 10 bin 500 TL’ye kadar çıkacak. Türkiye’ye gelen akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı en az ikiye katlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/kiraya-zam-sinirinda-son-uc-ay-1-temmuz-sonrasi-tum-kiracilara-zam-yapilacak-mi-1068647541.html
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cep telefonu, elektronik, zam, ticaret, ticaret bakanlığı
cep telefonu, elektronik, zam, ticaret, ticaret bakanlığı

Cep telefonlarına büyük zam geliyor

09:53 26.03.2023
© AACep Telefonu - Akıllı Telefon
Cep Telefonu - Akıllı Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AA
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Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte cep telefonlarına 28 Mart’tan itibaren yüzde 20 zam gelecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart’ta uygulanmaya başlayacak.
Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, düzenleme sonrası telefonlara 28 Mart’tan itibaren en az 2 bin 500 TL zam geliyor. Giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatı bile 10 bin TL’den düşük olmayacak.
Yeni düzenleme ile ithal edilen ve vergisiz fiyatı yaklaşık 3 bin 800 TL olan bir cep telefonu 28 Mart’tan itibaren en az 2 bin 500 TL zamlanacak. Buna ÖTV, KDV, TRT Bandrol ücreti gibi diğer vergiler de eklenince telefonun fiyatı 10 bin 500 TL’ye kadar çıkacak. Türkiye’ye gelen akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı en az ikiye katlanıyor.
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