https://sputniknews.com.tr/20230326/cep-telefonlarina-buyuk-zam-geliyor-1068763306.html

Cep telefonlarına büyük zam geliyor

Cep telefonlarına büyük zam geliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte cep telefonlarına 28... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T09:53+0300

2023-03-26T09:53+0300

2023-03-26T09:53+0300

ekonomi

cep telefonu

elektronik

zam

ticaret

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Tebliğ 28 Mart’ta uygulanmaya başlayacak.Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, düzenleme sonrası telefonlara 28 Mart’tan itibaren en az 2 bin 500 TL zam geliyor. Giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatı bile 10 bin TL’den düşük olmayacak.Yeni düzenleme ile ithal edilen ve vergisiz fiyatı yaklaşık 3 bin 800 TL olan bir cep telefonu 28 Mart’tan itibaren en az 2 bin 500 TL zamlanacak. Buna ÖTV, KDV, TRT Bandrol ücreti gibi diğer vergiler de eklenince telefonun fiyatı 10 bin 500 TL’ye kadar çıkacak. Türkiye’ye gelen akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı en az ikiye katlanıyor.

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cep telefonu, elektronik, zam, ticaret, ticaret bakanlığı