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https://sputniknews.com.tr/20230326/borsa-kaybettirdi-altin-kazandirdi-1068772843.html
Borsa kaybettirdi, altın kazandırdı
Borsa kaybettirdi, altın kazandırdı
Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,03 kayıpla... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T15:38+0300
2023-03-26T15:38+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
borsa
piyasa
euro
altın
yatırımcı
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Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,03 kayıpla 5.031,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.890,44 puanı, en yüksek 5.137,07 puanı gördü.Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,22 azalışla 4.855,46 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,25 kayıpla 8.309,72 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,43 düşüşle 4.189,75 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,01 azalışla 5.490,67 puana geriledi.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,5 ile Kiler Holding oldu. Kiler Holding’i yüzde 11,1 ile Net Holding, yüzde 10,6 ile Europen Endüstri izledi.Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,5 ile Kızıkbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 10,1 ile Yayla Gıda, yüzde 9,8 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 245 milyar 225 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 211 milyar 212 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 199 milyar 955 milyon lirayla Koç Holding oldu.Altın ve dolar yükseldi24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,60 artışla 1.223 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,62 kazançla 8 bin 195 liraya yükseldi.Doların satış fiyatı yüzde 0,34 değer kazanarak 19,0710 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,50 artışla 20,5170 lira oldu.Geçen hafta 23,1400 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 kazançla 23,3500 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,32 değer kazanarak 20,7910 liradan alıcı buldu.
https://sputniknews.com.tr/20230324/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068693978.html
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dolar, dolar/tl, borsa, piyasa, euro, altın, yatırımcı
dolar, dolar/tl, borsa, piyasa, euro, altın, yatırımcı

Borsa kaybettirdi, altın kazandırdı

15:38 26.03.2023
© FlickrDolar-Altın
Dolar-Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© Flickr
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Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,03 kayıpla tamamladı.
Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,03 kayıpla 5.031,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.890,44 puanı, en yüksek 5.137,07 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,22 azalışla 4.855,46 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,25 kayıpla 8.309,72 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,43 düşüşle 4.189,75 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,01 azalışla 5.490,67 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,5 ile Kiler Holding oldu. Kiler Holding’i yüzde 11,1 ile Net Holding, yüzde 10,6 ile Europen Endüstri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,5 ile Kızıkbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 10,1 ile Yayla Gıda, yüzde 9,8 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 245 milyar 225 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 211 milyar 212 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 199 milyar 955 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,60 artışla 1.223 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,62 kazançla 8 bin 195 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,34 değer kazanarak 19,0710 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,50 artışla 20,5170 lira oldu.

Geçen hafta 23,1400 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 kazançla 23,3500 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,32 değer kazanarak 20,7910 liradan alıcı buldu.
altın ve kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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