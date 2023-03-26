https://sputniknews.com.tr/20230326/bakan-bilgin-gazilerimize-odenen-ayliklari-asgari-ucret-duzeyine-cikariyoruz-1068779528.html
Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz
Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T21:52+0300
2023-03-26T21:52+0300
2023-03-26T21:59+0300
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maaş
asgari ücret
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gazilere ödenen maaşların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını duyurdu.Bakan, paylaşımında şunları ifade etti:
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son dakika, gazi, maaş, asgari ücret
son dakika, gazi, maaş, asgari ücret
Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz
21:52 26.03.2023 (güncellendi: 21:59 26.03.2023) Abone ol
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gazilere ödenen maaşların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını duyurdu.
Bakan, paylaşımında şunları ifade etti:
"Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır."