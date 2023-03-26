https://sputniknews.com.tr/20230326/bakan-bilgin-gazilerimize-odenen-ayliklari-asgari-ucret-duzeyine-cikariyoruz-1068779528.html

Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz

Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

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maaş

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gazilere ödenen maaşların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını duyurdu.Bakan, paylaşımında şunları ifade etti:

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