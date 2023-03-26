Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230326/bakan-bilgin-gazilerimize-odenen-ayliklari-asgari-ucret-duzeyine-cikariyoruz-1068779528.html
Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz
Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T21:52+0300
2023-03-26T21:59+0300
son dakika
türkiye
gazi
maaş
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068756321_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_40d159a9b4d2625f8564426c25bd2d8a.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gazilere ödenen maaşların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını duyurdu.Bakan, paylaşımında şunları ifade etti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068756321_168:0:1068:675_1920x0_80_0_0_bddf62610ba45a427512723565426b32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
son dakika, gazi, maaş, asgari ücret
son dakika, gazi, maaş, asgari ücret

Bakan Bilgin: Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz

21:52 26.03.2023 (güncellendi: 21:59 26.03.2023)
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gazilere ödenen maaşların asgari ücret düzeyine çıkarılacağını duyurdu.
Bakan, paylaşımında şunları ifade etti:
"Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала