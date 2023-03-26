https://sputniknews.com.tr/20230326/aksener-yavas-ile-kahramanmaras-dayanisma-gunlerine-katildi-turkiye-harika-bir-gune-uyanacak-1068778709.html
Akşener, Yavaş ile Kahramanmaraş Dayanışma Günleri'ne katıldı: 'Türkiye harika bir güne uyanacak'
Akşener, Yavaş ile Kahramanmaraş Dayanışma Günleri'ne katıldı: 'Türkiye harika bir güne uyanacak'
Kahramanmaraş Dayanışma Günleri'ne katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gençlerle iftar yaptı. "15... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T21:25+0300
2023-03-26T21:25+0300
2023-03-26T21:36+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
mansur yavaş
millet ittifakı
iftar
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İYİ Parti lideri Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Kahramanmaraş Dayanışma Günleri etkinlik alanını ziyaret ederek esnafla buluştu.Altınpark ANFA'daki Kahramanmaraş Dayanışma Günleri etkinlik alanında Akşener ve Yavaş, stantları gezdi, esnafla sohbet etti, vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.Tespih, el işçiliğiyle yapılan örtü, bileklik, kolye, yüzük ve gıda ürünleri alan Akşener, emekli olduğunu hatırlatarak ürünleri maaşıyla satın aldığını söyledi.Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş için de bir yüzük alarak hediye etti.Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybeden firma sahibinin standında gönüllü olarak satış yapan avukat ve doktor kadınlar Akşener ve Yavaş'a dilek bilekliği hediye etti.Gazetecilerin dileğini sorduğu Akşener, "Seçimi kazanıyoruz" yanıtını verdi.Akşener, "15 Mayıs'ta Türkiye nasıl bir güne uyanacak?" sorusunu "Harika bir güne uyanacak" diye cevapladı.Esnafın Kahramanmaraş'a daveti üzerine Akşener, daha önce gittiği Kahramanmaraş'ı yine ziyaret edeceğini söyledi.'Hepimizin dileği ortak, değişim'Mansur Yavaş da dileğinin sorulması üzerine "Hepimizin dileği ortak. Dilek, değişim." diye konuştu.Yavaş, bu etkinliğin Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir'de yapılacağını belirtti.Kahramanmaraşlı esnafların "Bizi çok iyi misafir ettiniz, minnettarız" sözleri üzerine Yavaş, "Görevimiz" dedi.Akşener ile Yavaş gençlerle iftar yaptıEtkinliğin ardından Meral Akşener ile Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen iftar programında, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Programda iftardan önce Kur'an-ı Kerim okundu.
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meral akşener, mansur yavaş, millet ittifakı, iftar
meral akşener, mansur yavaş, millet ittifakı, iftar
Akşener, Yavaş ile Kahramanmaraş Dayanışma Günleri'ne katıldı: 'Türkiye harika bir güne uyanacak'
21:25 26.03.2023 (güncellendi: 21:36 26.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş Dayanışma Günleri'ne katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gençlerle iftar yaptı. "15 Mayıs'ta Türkiye nasıl bir güne uyanacak?" sorusunu Akşener "Harika bir güne uyanacak" cevabını verdi.
İYİ Parti lideri Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Kahramanmaraş Dayanışma Günleri etkinlik alanını ziyaret ederek esnafla buluştu.
Altınpark ANFA'daki Kahramanmaraş Dayanışma Günleri etkinlik alanında Akşener ve Yavaş, stantları gezdi, esnafla sohbet etti, vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Tespih, el işçiliğiyle yapılan örtü, bileklik, kolye, yüzük ve gıda ürünleri alan Akşener, emekli olduğunu hatırlatarak ürünleri maaşıyla satın aldığını söyledi.
Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş için de bir yüzük alarak hediye etti.
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybeden firma sahibinin standında gönüllü olarak satış yapan avukat ve doktor kadınlar Akşener ve Yavaş'a dilek bilekliği hediye etti.
Gazetecilerin dileğini sorduğu Akşener, "Seçimi kazanıyoruz" yanıtını verdi.
Akşener, "15 Mayıs'ta Türkiye nasıl bir güne uyanacak?" sorusunu "Harika bir güne uyanacak" diye cevapladı.
Esnafın Kahramanmaraş'a daveti üzerine Akşener, daha önce gittiği Kahramanmaraş'ı yine ziyaret edeceğini söyledi.
'Hepimizin dileği ortak, değişim'
Mansur Yavaş da dileğinin sorulması üzerine "Hepimizin dileği ortak. Dilek, değişim." diye konuştu.
Yavaş, bu etkinliğin Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir'de yapılacağını belirtti.
Kahramanmaraşlı esnafların "Bizi çok iyi misafir ettiniz, minnettarız" sözleri üzerine Yavaş, "Görevimiz" dedi.
Akşener ile Yavaş gençlerle iftar yaptı
Etkinliğin ardından Meral Akşener ile Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen iftar programında, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Programda iftardan önce Kur'an-ı Kerim okundu.