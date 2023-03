https://sputniknews.com.tr/20230326/70-yildir-kimliksiz-yasayan-kadin-kimlik-istiyor-artik-var-olmak-istiyorum-1068772702.html

70 yıldır kimliksiz yaşayan kadın kimlik istiyor: ‘Artık var olmak istiyorum’

70 yıldır kimliksiz yaşayan kadın kimlik istiyor: ‘Artık var olmak istiyorum’

Doğduğunda anne ve babası tarafından nüfus kütüğüne kaydedilmediği için kimliği olmayan 70 yaşındaki Makbule Işık, hiçbir kişilik hakkından faydalanamıyor... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T15:35+0300

2023-03-26T15:35+0300

2023-03-26T15:35+0300

yaşam

türkiye

kimlik

kadın

ağrı

muş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068772556_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_c65b0cb77c146ec7979096b5b0ef737e.jpg

Aslen Ağrılı olan ancak dini nikahla evlendiği eşi Hüseyin Aktaş'ın memleketi olan Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Makbule Işık'ın hayatı kimliği olmadığı için her geçen gün daha da zorlaşıyor.‘Babam beni ben doğunca nüfusta kaydetmemiş'Aynı zamanda kimliği olmadığı için hiç okula da gidemediğini ve bundan dolayı tek kelime Türkçe de bilmediğini ifade eden Makbule Işık, Kürtçe şunları söyledi:‘6 çocuğu var ve hiçbir çocuğu onun üzerine kaydedilmedi’Makbule Işık'ın 83 yaşındaki abisi Kemal Işık da, Makbule Işık'ın 15 kardeşinden 9'uncu kardeşi olduğunu belirterek, zamanında köyde yaşadıkları için babasının Makbule'yi kütüğe kaydettiremediğini söyledi. Zamanla dini nikahla evlenip Muş'a yerleşen kardeşinin kimliğinin çıkarılması içine birazda ihmalkar davrandıklarından dolayı kardeşinin çok büyük sıkıntılar çekmek zorunda kaldığını belirterek, şunları söyledi:‘Kendisi hasta oluyor, hastaneye gidemiyor, başkasının kimliği ile gidiyorMakbule Işık'ın yeğeni Celal Işık ise, halasının Ağrı'ya misafir olarak döndüğünü ancak kimliği olmadığı için geri göndermek istemediklerini ifade ederek “Halam köyde doğduktan sonra kütüğe kaydı yapılmamış. Daha sonra dini nikâhla evlenip Muş Bulanık'a gitmiş. Ama kocası başka bir evlilik daha yapmış. Halamın çocuklarını da bu kadının üzerine kaydettirmiş. Halam ise hiçbir haktan faydalanamıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama kimliği yok. Kendisi hasta oluyor, hastaneye gidemiyor. Başkasının kimliği ile gidiyor. Oda olmuyor, kabul edilmiyor. Biz de istiyoruz ki devlet büyüklerimizden bize yardımcı olsunlar. Halamın kimliği çıksın. Bu mağduriyeti giderilsin. Kendisi Türkçe bilmediği için kendini ifade edemiyor. Kimlik olmadığı için okula da gidememiş. Kendisi diyor ki, ‘Bende her vatandaş gibi oy kullanmak istiyorum. Ülkeme hayırlı olmak istiyorum. Haklarımdan faydalanmak istiyorum. Hastanede tedavi olmak istiyorum' ama olmuyor, yapamıyor. Kimliği olmadığı için özel hastaneye bile götüremiyoruz. Halam 15 kardeşi var. Bütün kardeşlerin kimliği çıkmış ama bunun çıkmamış. Aslında 2 tane halamın daha çıkmamıştı. Ancak onlar dedem hayatta iken eşleri ile başvuru yapıp çıkardılar kimliklerini. Ama bu halam dini nikah ile olduğu için eşi de 2. Evliliği yapınca kimliği çıkmamış. Dedem de vefat edince bu şekilde kalmış. Şu an hasta ve hastaneye götüremiyoruz. Bir an önce kimliğinin çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ağrı

muş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kimlik, kadın, ağrı, muş