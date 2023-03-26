https://sputniknews.com.tr/20230326/100-bin-imza-icin-bir-gun-kaldi-cumhurbaskani-adaylari-kac-imza-aldi-1068768707.html
100 bin imza için bir gün kaldı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı?
100 bin imza için bir gün kaldı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T13:09+0300
2023-03-26T13:09+0300
2023-03-26T13:09+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
necmettin erbakan
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/03/1048584235_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ed1144f5eb8e6a77bf19d2483b14331a.jpg
YSK seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.YSK 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı imzalar ise şu şekilde:Muharrem İnce: 105 bin 663Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 167Sinan Oğan: 72 bin 214Doğu Perinçek: 21 bin 436Yakup Türkal: 2 bin 543Erkan Trükten: Bin 700Tevfik Ahmet Özal: Bin 90İrfan Uzun: 756Halil Murat Ünver: 388Hilmi Özden: 357Davut Turan: 10611 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230325/memleket-partisi-genel-baskani-muharrem-ince-her-sey-planladigimiz-gibi-oldu-1068751421.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/03/1048584235_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1826bf4a3af8833154bc5e9a90390d60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muharrem ince, necmettin erbakan, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhurbaşkanı
muharrem ince, necmettin erbakan, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhurbaşkanı
100 bin imza için bir gün kaldı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı?
Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.
YSK seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.
YSK 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı imzalar ise şu şekilde:
Muharrem İnce: 105 bin 663
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 167
Sinan Oğan: 72 bin 214
Doğu Perinçek: 21 bin 436
Yakup Türkal: 2 bin 543
Erkan Trükten: Bin 700
Tevfik Ahmet Özal: Bin 90
İrfan Uzun: 756
Halil Murat Ünver: 388
Hilmi Özden: 357
Davut Turan: 106
11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.