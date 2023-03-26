https://sputniknews.com.tr/20230326/100-bin-imza-icin-bir-gun-kaldi-cumhurbaskani-adaylari-kac-imza-aldi-1068768707.html

100 bin imza için bir gün kaldı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı?

100 bin imza için bir gün kaldı: Cumhurbaşkanı adayları kaç imza aldı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T13:09+0300

2023-03-26T13:09+0300

2023-03-26T13:09+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

necmettin erbakan

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

cumhurbaşkanı

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YSK seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.YSK 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı imzalar ise şu şekilde:Muharrem İnce: 105 bin 663Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 167Sinan Oğan: 72 bin 214Doğu Perinçek: 21 bin 436Yakup Türkal: 2 bin 543Erkan Trükten: Bin 700Tevfik Ahmet Özal: Bin 90İrfan Uzun: 756Halil Murat Ünver: 388Hilmi Özden: 357Davut Turan: 10611 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230325/memleket-partisi-genel-baskani-muharrem-ince-her-sey-planladigimiz-gibi-oldu-1068751421.html

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muharrem ince, necmettin erbakan, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhurbaşkanı