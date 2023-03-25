https://sputniknews.com.tr/20230325/vatan-partisi-genel-baskani-perincek-cumhurbaskani-adayligi-icin-imza-verdi-1068740051.html

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kendi adaylığı için imza attı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

doğu perinçek

vatan partisi

seçim

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Eşi Şule Perinçek ile Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'nda imza veren Perinçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda zor koşulların ve zamanların yaşandığını ama bunların üstesinden gelecek bir Vatan Partisi'nin bulunduğunu söyledi.Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topladıklarını anlatan Perinçek, "Aziz Türk milleti, sizleri cumhurbaşkanı adayı olarak Doğu Perinçek'e imza vermeye davet ediyorum." dedi.Perinçek, üreticiyi ezen sistemin çökmekte ve dağılmakta olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

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doğu perinçek, vatan partisi, seçim