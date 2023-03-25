https://sputniknews.com.tr/20230325/vatan-partisi-genel-baskani-perincek-cumhurbaskani-adayligi-icin-imza-verdi-1068740051.html
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kendi adaylığı için imza attı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T12:10+0300
2023-03-25T12:10+0300
2023-03-25T12:10+0300
2023 türkiye seçimleri
doğu perinçek
vatan partisi
seçim
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Eşi Şule Perinçek ile Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'nda imza veren Perinçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda zor koşulların ve zamanların yaşandığını ama bunların üstesinden gelecek bir Vatan Partisi'nin bulunduğunu söyledi.Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topladıklarını anlatan Perinçek, "Aziz Türk milleti, sizleri cumhurbaşkanı adayı olarak Doğu Perinçek'e imza vermeye davet ediyorum." dedi.Perinçek, üreticiyi ezen sistemin çökmekte ve dağılmakta olduğunu savunarak, şöyle devam etti:
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MIA „Rosiya Segodnya“
doğu perinçek, vatan partisi, seçim
doğu perinçek, vatan partisi, seçim
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kendi adaylığı için imza attı.
Eşi Şule Perinçek ile Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'nda imza veren Perinçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda zor koşulların ve zamanların yaşandığını ama bunların üstesinden gelecek bir Vatan Partisi'nin bulunduğunu söyledi.
Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topladıklarını anlatan Perinçek, "Aziz Türk milleti, sizleri cumhurbaşkanı adayı olarak Doğu Perinçek'e imza vermeye davet ediyorum." dedi.
Perinçek, üreticiyi ezen sistemin çökmekte ve dağılmakta olduğunu savunarak, şöyle devam etti:
"Üretim devrimiyle ekmeğimize, aşımıza kavuşmamız için üreticilerin sistemini kurmamız gerekiyor. Vatan Partisi o üretim devriminin önderliğini yapacak biricik partidir programıyla kültürüyle fedakarlığıyla namusuyla sağlam kadrolarıyla. Devlet zaaf içindedir. Görüyorsunuz 540 milyonu götürüyor bölücü terör örgütüne veriyor. O bölücü terör örgütü Meclis'te, yetmiyormuş gibi başka bölücü örgütler Meclis'e çekiliyor. Maliye Bakanlığı o 540 milyonu yine PKK'ya ödüyor. Halkın hizmetinde olan milli, Atatürk değerlerine bağlı devleti inşa etmek için de her türlü zor görevi üstleneceğiz. O nedenle sizleri Doğu Perinçek'e cumhurbaşkanlığı seçiminde imza atmaya davet ediyorum. Umutluyuz, güvenliyiz, geleceğe iyimser olarak bakıyoruz."