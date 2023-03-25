https://sputniknews.com.tr/20230325/ukraynali-rahiplerden-zelenskiye-inanlarla-alay-etmeyi-birak-cagrisi-1068872242.html

Ukraynalı rahiplerden Zelenskiy’e ‘inanlarla alay etmeyi bırak’ çağrısı

Ukraynalı rahiplerden Zelenskiy’e ‘inanlarla alay etmeyi bırak’ çağrısı

Ukrayna Ortodoks Kilisesi Rivne Piskoposluğu’nun rahipleri, ülke lideri Vladimir Zelenskiy’den yasalara uyma çağrısında bulunarak Kiev Mağara Manastırı... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T22:17+0300

2023-03-25T22:17+0300

2023-03-28T22:27+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ortodoks

ortodoks kilisesi

kiev

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Rivne Piskoposluğu rahipleri, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin YouTube kanalında yayınlanan video mesajında, “Sanki Sovyet dönemine atılmış gibiyiz. Manastırları kapatmak, rahipleri kovmak, ruhani liderlerimiz ve inananlarla alay etmek istendiğini görüyoruz. Biz, Ukrayna vatandaşlarını inancımızı özgürce yaşama hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılıyoruz. Size seslenerek müdrik olmaya, istisnasız herkes için, sizin de, iktidardaki yetkililer de, biz geçerli sıradan halk için de aynı güce sahip devlet yasalarına uymaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in, “halkına sadakatle hizmet etme” yeminini ettiğini anımsatan Ukraynalı rahipler, “Kiev Mağara Manastırı ve Pochayiv Manastırı başrahiplerini ve oradaki kardeşlerimizi savunmak için sesimizi yükseltiyoruz. Şimdi Pochayiv Manastırı da konuşulmaya başladı. Bunlar bizim inanç kardeşimiz. Damarlarımızda aynı Mesih’in kanı akıyor. Bu yüzden diyoruz ki, mabetlerimizin işgaline hayır, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni yasaklayan tasarılara hayır, manastırın kapatılmasına hayır, Kiev Mağara Manastırı’ndan rahiplerin ve öğrencilerinin kovulmasına hayır” dedi.Daha önce Ukrayna yönetimi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinden 29 Mart’a kadar Kiev Mağara Manastırı’ndan çıkmasını talep etmişti. Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahiplerinin Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne geçmesi durumunda manastırda kalabileceğini açıklamıştı.Kiev rejimi, geçen yıldan itibaren Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik yeni tarihin en büyük baskısını uyguluyor. Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinin yönetimleri, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rusya’yla bağlarını gerekçe göstererek kilisenin faaliyetini yasakladı. Kilise mensuplarına yönelik yaptırımlar uygulanıyor ve davalar açılıyor.Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskıyı “insan hak ve özgürlük ilkeleriyle alay” olarak nitelendirmişti. Patrik Kirill, din liderlerine ve uluslararası örgütlere Kiev Mağara Manastırı’nın kapatılmasına engel olma çağrısında bulunmuştu.

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