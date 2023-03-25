https://sputniknews.com.tr/20230325/ukraynali-ekonomist-soskin-ukraynada-iktidar-halkin-kanindan-besleniyor-1068745216.html
Ukraynalı ekonomist Soskin: Ukrayna’da iktidar halkın kanından besleniyor
Ukraynalı ekonomist Soskin: Ukrayna’da iktidar halkın kanından besleniyor
Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin, Ukrayna ordusunun verdiği kayıplara dikkat çekerek, Kiev’deki yetkililerin Ukraynalıların kanıyla beslendiğini söyledi. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T15:18+0300
2023-03-25T15:18+0300
2023-03-25T15:19+0300
ukrayna
kiev
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi Ukraynalıların hayatlarını kendi çıkarları için kullanmakla suçladı.Soskin, “Ukrayna’da ölü ve yaralı sayısı 160 bine ulaştı. Bu ölümlerden kim sorumlu olacak Zelenskiy? Ne için ölüyorlar? Merkez Bankası başkanı bir tür pate yesin diye mi?” ifadelerini kullandı.Soskin, ülkenin ‘veba sırasında kutlama yapan’ bir diktatörlük tarafından yönetildiğini belirterek, "Bu tabaka, Ukraynalıların kanından besleniyor, Ukraynalıları yiyor. Ukraynalılar vatanlarını korumak için canlarını feda ederken, iktidarı ele geçiren oligarklar, asalaklar, yabancılar halkın kanı üzerinden besleniyor” dedi.
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ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy
Ukraynalı ekonomist Soskin: Ukrayna’da iktidar halkın kanından besleniyor
15:18 25.03.2023 (güncellendi: 15:19 25.03.2023) Abone ol
Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin, Ukrayna ordusunun verdiği kayıplara dikkat çekerek, Kiev’deki yetkililerin Ukraynalıların kanıyla beslendiğini söyledi.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi Ukraynalıların hayatlarını kendi çıkarları için kullanmakla suçladı.
Soskin, “Ukrayna’da ölü ve yaralı sayısı 160 bine ulaştı. Bu ölümlerden kim sorumlu olacak Zelenskiy? Ne için ölüyorlar? Merkez Bankası başkanı bir tür pate yesin diye mi?” ifadelerini kullandı.
Soskin, ülkenin ‘veba sırasında kutlama yapan’ bir diktatörlük tarafından yönetildiğini belirterek, "Bu tabaka, Ukraynalıların kanından besleniyor, Ukraynalıları yiyor. Ukraynalılar vatanlarını korumak için canlarını feda ederken, iktidarı ele geçiren oligarklar, asalaklar, yabancılar halkın kanı üzerinden besleniyor” dedi.