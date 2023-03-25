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https://sputniknews.com.tr/20230325/thynin-49-ucusu-almanyadaki-ulasim-grevi-nedeniyle-iptal-edildi-1068742429.html
THY'nin 49 uçuşu Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi
THY'nin 49 uçuşu Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yollarının (THY) yarın ve 27 Mart'taki Almanya'nın çeşitli kentlerine yapılması planlanan 49 uçuşu, ülkedeki ulaşım grevi nedeniyle... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T14:30+0300
2023-03-25T14:30+0300
dünya
türk hava yolları (thy)
almanya
uçuş
grev
iptal
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Alman sendikalarının yüksek enflasyona karşı daha iyi ücret talebi nedeniyle 27 Mart'ta ülke çapında gerçekleştireceği ulaşım grevi nedeniyle bazı havalimanlarında yarın ve pazartesi günü planlanan uçuşlar iptal edildi.Grev nedeniyle THY'nin yarın için planladığı TK 1597 İstanbul-Frankfurt, TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln, TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen seferleri yapılmayacak.THY'nin 27 Mart Pazartesi günü ise İstanbul'un iki havalimanından Almanya'nın Hamburg, Bremen, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg ve Köln'e gerçekleştirmeyi planladığı karşılıklı seferlerinden 44 tarifeli uçuşu ile 2 kargo seferi iptal oldu.
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türk hava yolları (thy), almanya, uçuş, grev, iptal
türk hava yolları (thy), almanya, uçuş, grev, iptal

THY'nin 49 uçuşu Almanya'daki ulaşım grevi nedeniyle iptal edildi

14:30 25.03.2023
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© AA
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Türk Hava Yollarının (THY) yarın ve 27 Mart'taki Almanya'nın çeşitli kentlerine yapılması planlanan 49 uçuşu, ülkedeki ulaşım grevi nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.
Alman sendikalarının yüksek enflasyona karşı daha iyi ücret talebi nedeniyle 27 Mart'ta ülke çapında gerçekleştireceği ulaşım grevi nedeniyle bazı havalimanlarında yarın ve pazartesi günü planlanan uçuşlar iptal edildi.
Grev nedeniyle THY'nin yarın için planladığı TK 1597 İstanbul-Frankfurt, TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln, TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen seferleri yapılmayacak.
THY'nin 27 Mart Pazartesi günü ise İstanbul'un iki havalimanından Almanya'nın Hamburg, Bremen, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg ve Köln'e gerçekleştirmeyi planladığı karşılıklı seferlerinden 44 tarifeli uçuşu ile 2 kargo seferi iptal oldu.
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