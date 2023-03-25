https://sputniknews.com.tr/20230325/teniste-avrupanin-en-fazla-gelisen-ulkesi-odulu-turkiyeye-verildi-1068746238.html

Teniste Avrupa'nın en fazla gelişen ülkesi ödülü Türkiye'ye verildi

Teniste Avrupa'nın en fazla gelişen ülkesi ödülü Türkiye'ye verildi

Avrupa Tenis Federasyonu Genel Kurulu'nda "En fazla gelişen ülke" ödülü, Türkiye'ye verildi. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T16:21+0300

2023-03-25T16:21+0300

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spor

tenis

tenis turnuvası

türkiye

avrupa

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Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 Avrupa Tenis Federasyonu Genel Kurulu, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi.Avrupa Tenis Federasyonu tarafından sene içinde en fazla gelişen ülkeye verilen ve bu sene Türkiye'ye takdim edilen ödülü, Avrupa Tenis Federasyonu Başkanı Ivo Kaderka'dan Türkiye Tenis Federasyonu adına başkan vekili Ayda Uluç aldı.Türkiye, Avrupa'da en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ikinci ülkeÖte yandan, Avrupa Tenis Federasyonu verilerine göre Türkiye, tenis adına 141 turnuva ile Avrupa'da 2022 yılında en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ikinci ülke oldu.Geçen yıl en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeler sıralamasında İspanya, 171 turnuvayla zirvede yer aldı. Fransa ise 119 turnuvayla üçüncü sıraya yerleşti.

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tenis, tenis turnuvası, türkiye, avrupa