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https://sputniknews.com.tr/20230325/suriyenin-deyrizor-ilinde-abd-uslerine-roketli-saldiri-1068736598.html
Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı
Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlendi. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T04:14+0300
2023-03-25T04:28+0300
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Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Deyrizor'daki ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapıldı.Kaynaklar, Koniko üssüne sekiz roketin atıldığını belirtirken, The Al Jazeera kanalı, saldırısı sonucu en az bir ABD askerinin yaralandığını aktardı.AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı ile mukabelede bulundu.AA: ABD, Suriye'deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi AA, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin Deyrizor'daki saldırıya karşılık olarak İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlediğini belirtti. ABD savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda Deyrizor ili ve ona bağlı Elbukemal ve Meyadin ilçesinde, "İran destekli gruplar"a ait olduğu iddia edilen askeri noktalara hava saldırısı düzenledi.Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Deyrizor'da İran destekli grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına akşam saatlerinden itibaren 20 civarında roket saldırısı yapıldı. Sabah saatlerinde Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlenmişti.Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, yerel saatle 08.05 sularında Deyrizor'da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230325/biden-iranla-bir-catisma-pesinde-degiliz-ancak-halkimizi-koruyacagiz-1068734855.html
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Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üslerine roketli saldırı

04:14 25.03.2023 (güncellendi: 04:28 25.03.2023)
© Sputnik / Hikmet Durgun / Suriye Menbiç ABD askeri araç
Suriye Menbiç ABD askeri araç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© Sputnik / Hikmet Durgun /
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlendi.
Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Deyrizor'daki ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapıldı.
Kaynaklar, Koniko üssüne sekiz roketin atıldığını belirtirken, The Al Jazeera kanalı, saldırısı sonucu en az bir ABD askerinin yaralandığını aktardı.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı ile mukabelede bulundu.

AA: ABD, Suriye'deki roketli saldırıya misilleme olarak hava saldırısı düzenledi

AA, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin Deyrizor'daki saldırıya karşılık olarak İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
ABD savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda Deyrizor ili ve ona bağlı Elbukemal ve Meyadin ilçesinde, "İran destekli gruplar"a ait olduğu iddia edilen askeri noktalara hava saldırısı düzenledi.
Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Deyrizor'da İran destekli grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına akşam saatlerinden itibaren 20 civarında roket saldırısı yapıldı.
Sabah saatlerinde Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlenmişti.
Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında, yerel saatle 08.05 sularında Deyrizor'da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
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