https://sputniknews.com.tr/20230325/soylu-milletvekilligi-tartismasinin-icerisine-girmek-davaya-sahip-olmamak-onu-anlamamak-demektir-1068744651.html
Soylu: Milletvekilliği tartışmasının içerisine girmek, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir
Soylu: Milletvekilliği tartışmasının içerisine girmek, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T14:35+0300
2023-03-25T14:35+0300
2023-03-25T14:36+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
seçimler
twitter
açıklama
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İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davalarının lideri olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:"Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır. Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir. Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin güçlü Türkiye'si, davamızın omuzlarında yükselecektir."
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süleyman soylu, seçimler, twitter , açıklama
süleyman soylu, seçimler, twitter , açıklama
Soylu: Milletvekilliği tartışmasının içerisine girmek, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir
14:35 25.03.2023 (güncellendi: 14:36 25.03.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davalarının lideri olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır. Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir. Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin güçlü Türkiye'si, davamızın omuzlarında yükselecektir."