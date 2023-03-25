https://sputniknews.com.tr/20230325/sali-gununden-itibaren-hava-sicakligi-10-derece-dusecek-1068738028.html

Salı gününden itibaren hava sıcaklığı 10 derece düşecek

Salı gününden itibaren hava sıcaklığı 10 derece düşecek

Önümüzdeki haftaya 19 dereceyi bulacak bir sıcaklıkla başlayacak İstanbul'da, çarşamba günü 9 derecenin görülmesi bekleniyor. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T09:38+0300

2023-03-25T09:38+0300

2023-03-25T09:38+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.9 dereceye düşecekÖte yandan Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporunda ise 19 dereceleri bulan sıcaklıkların hafta içinde 9 dereceye kadar düşeceği bilgisi yer aldı. Açıklamada, "Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık