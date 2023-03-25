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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230325/rusya-savunma-bakanligi-maryinkada-ukrayna-mevziinin-vuruldugu-anin-goruntulerini-paylasti-1068750309.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Maryinka’da Ukrayna mevziinin vurulduğu anın görüntülerini paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Maryinka’da Ukrayna mevziinin vurulduğu anın görüntülerini paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Maryinka şehri yakınında Ukrayna ordusuna ait bir mevziine bombaatarlardan düzenlenen saldırının... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T18:56+0300
2023-03-25T18:56+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
donetsk
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Maryinka şehrini kuşatan Rus askerler, Ukrayna ordu birliğine ait bir mevzii AGS tipi bombaatarlardan ateşe tuttu. İnsansız hava aracıyla kaydedilen videoda, Rus askerlerin birkaç deneme atışı yaptığı, ardından komutanın hedefe kaç metre kaldığı bilgisi verdiği, askerlerin de düzeltme yaparak hedefi vurduğu görülüyor.İki deneme atışının ardından yeni saldırı düzenleniyor, mermi bir tahkimat yapısına isabet ediyor. Komutan, “Mükemmel, yüz puan” yorumunda bulunuyor.
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk
rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk

Rusya Savunma Bakanlığı, Maryinka’da Ukrayna mevziinin vurulduğu anın görüntülerini paylaştı

18:56 25.03.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidin Özel askeri harekat
 Özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Maryinka şehri yakınında Ukrayna ordusuna ait bir mevziine bombaatarlardan düzenlenen saldırının görüntülerini paylaştı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Maryinka şehrini kuşatan Rus askerler, Ukrayna ordu birliğine ait bir mevzii AGS tipi bombaatarlardan ateşe tuttu. İnsansız hava aracıyla kaydedilen videoda, Rus askerlerin birkaç deneme atışı yaptığı, ardından komutanın hedefe kaç metre kaldığı bilgisi verdiği, askerlerin de düzeltme yaparak hedefi vurduğu görülüyor.

İki deneme atışının ardından yeni saldırı düzenleniyor, mermi bir tahkimat yapısına isabet ediyor. Komutan, “Mükemmel, yüz puan” yorumunda bulunuyor.
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