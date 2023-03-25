https://sputniknews.com.tr/20230325/rusya-savunma-bakanligi-maryinkada-ukrayna-mevziinin-vuruldugu-anin-goruntulerini-paylasti-1068750309.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Maryinka’da Ukrayna mevziinin vurulduğu anın görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Maryinka’da Ukrayna mevziinin vurulduğu anın görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Maryinka şehri yakınında Ukrayna ordusuna ait bir mevziine bombaatarlardan düzenlenen saldırının... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T18:56+0300

2023-03-25T18:56+0300

2023-03-25T18:56+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

donetsk

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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Maryinka şehrini kuşatan Rus askerler, Ukrayna ordu birliğine ait bir mevzii AGS tipi bombaatarlardan ateşe tuttu. İnsansız hava aracıyla kaydedilen videoda, Rus askerlerin birkaç deneme atışı yaptığı, ardından komutanın hedefe kaç metre kaldığı bilgisi verdiği, askerlerin de düzeltme yaparak hedefi vurduğu görülüyor.İki deneme atışının ardından yeni saldırı düzenleniyor, mermi bir tahkimat yapısına isabet ediyor. Komutan, “Mükemmel, yüz puan” yorumunda bulunuyor.

rusya

donetsk

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rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk