https://sputniknews.com.tr/20230325/polonyadan-rusyada-faaliyet-gosteren-avusturyali-raiffeisen-banka-yaptirim-cagrisi-1068734274.html
Polonya’dan, Rusya’da faaliyet gösteren Avusturyalı Raiffeisen Bank’a yaptırım çağrısı
Polonya’dan, Rusya’da faaliyet gösteren Avusturyalı Raiffeisen Bank’a yaptırım çağrısı
Polonya Başbakanı Morawiecki, Avusturyalı bankacılık grubu Raiffeisen Bank International’a karşı, Rusya’daki faaliyetini sürdürmesi nedeniyle yaptırım... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T01:03+0300
2023-03-25T01:03+0300
2023-03-25T01:06+0300
ukrayna krizi
polonya
rusya
mateusz morawiecki
raiffeisen bank international
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Raiffeisen International Bank gibi Rusya’da iş yapan şirketlerin Rusya’daki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacakları belirli bir tarihin çok yakında belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde onlara karşı yaptırımlar veya başka tedbirler alınmalı” ifadesini kullandı.Morawiecki, “Raiffeisen halâ Rusya’da iş yapıyor, orada para kazanıp Rusya bütçesine katkıda bulunuyor” diye kaydetti.Daha önce Avrupa Merkez Bankası’nın Rusya pazarından çıkma talebinin ardından Raiffeisen Bank International, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, yan şirketinin geleceği için farklı senaryolar incelemeye devam ettiğini bildirmişti.
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polonya, rusya, mateusz morawiecki, raiffeisen bank international
polonya, rusya, mateusz morawiecki, raiffeisen bank international
Polonya’dan, Rusya’da faaliyet gösteren Avusturyalı Raiffeisen Bank’a yaptırım çağrısı
01:03 25.03.2023 (güncellendi: 01:06 25.03.2023) Abone ol
Polonya Başbakanı Morawiecki, Avusturyalı bankacılık grubu Raiffeisen Bank International’a karşı, Rusya’daki faaliyetini sürdürmesi nedeniyle yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Raiffeisen International Bank gibi Rusya’da iş yapan şirketlerin Rusya’daki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacakları belirli bir tarihin çok yakında belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde onlara karşı yaptırımlar veya başka tedbirler alınmalı” ifadesini kullandı.
Morawiecki, “Raiffeisen halâ Rusya’da iş yapıyor, orada para kazanıp Rusya bütçesine katkıda bulunuyor” diye kaydetti.
Daha önce Avrupa Merkez Bankası’nın Rusya pazarından çıkma talebinin ardından Raiffeisen Bank International, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, yan şirketinin geleceği için farklı senaryolar incelemeye devam ettiğini bildirmişti.