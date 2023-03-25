https://sputniknews.com.tr/20230325/polonyadan-rusyada-faaliyet-gosteren-avusturyali-raiffeisen-banka-yaptirim-cagrisi-1068734274.html

Polonya’dan, Rusya’da faaliyet gösteren Avusturyalı Raiffeisen Bank’a yaptırım çağrısı

Polonya’dan, Rusya’da faaliyet gösteren Avusturyalı Raiffeisen Bank’a yaptırım çağrısı

Polonya Başbakanı Morawiecki, Avusturyalı bankacılık grubu Raiffeisen Bank International’a karşı, Rusya’daki faaliyetini sürdürmesi nedeniyle yaptırım... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T01:03+0300

2023-03-25T01:03+0300

2023-03-25T01:06+0300

ukrayna krizi

polonya

rusya

mateusz morawiecki

raiffeisen bank international

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamasında, “Raiffeisen International Bank gibi Rusya’da iş yapan şirketlerin Rusya’daki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacakları belirli bir tarihin çok yakında belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde onlara karşı yaptırımlar veya başka tedbirler alınmalı” ifadesini kullandı.Morawiecki, “Raiffeisen halâ Rusya’da iş yapıyor, orada para kazanıp Rusya bütçesine katkıda bulunuyor” diye kaydetti.Daha önce Avrupa Merkez Bankası’nın Rusya pazarından çıkma talebinin ardından Raiffeisen Bank International, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye açıklamasında, yan şirketinin geleceği için farklı senaryolar incelemeye devam ettiğini bildirmişti.

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polonya, rusya, mateusz morawiecki, raiffeisen bank international