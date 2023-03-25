https://sputniknews.com.tr/20230325/pentagon-abdnin-suriyedeki-baska-bir-ussune-daha-saldiri-duzenlendi-1068730658.html

Pentagon: ABD’nin Suriye’deki başka bir üssüne daha saldırı düzenlendi

Pentagon: ABD’nin Suriye’deki başka bir üssüne daha saldırı düzenlendi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Yeşil Köy (Green Village) olarak bilinen ABD üssüne saldırı... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T02:54+0300

2023-03-25T02:54+0300

2023-03-25T02:54+0300

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suriye

patrick ryder

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Yeşil Köy (Green Village) olarak bilinen ABD askeri üssüne yeni bir roket saldırısı düzenlediği duyuruldu.Saldırının yerel saatle 08.05 sıralarında gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Saldırıda, ABD veya koalisyon güçlerinden yaralanan olmadı. Tesislerde veya ekipmanlarda herhangi bir hasar oluşmadı. Roketlerden biri, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzaklığında bulunan bir eve isabet etti. Evde ciddi hasar oluşurken 2 kadın ve 2 çocuk hafif şekilde yaralandı" denildi.CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, "Ayrım gözetmeyen bu roket saldırıları sadece bizi ve koalisyon güçlerini değil, halkı ve Suriye ile bölgenin güvenlik ve istikrarını da tehlikeye atıyor. Başkan Biden'ın belirttiği üzere halkımızı savunmak için gereken tüm önlemleri alacağız. Her zaman kendi belirlediğimiz yer ve zamanda bunlara karşılık vereceğiz" dedi. '10 roketle saldırı düzenlendi'ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise, 'Suriye’nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üsse İran destekli gruplarca 10 roketle saldırı düzenlendiğini ancak herhangi bir kayıp vermediklerini açıkladı. Günlük basın toplantısında Pentagon Sözcüsü Ryder, yerel saatle 08.05 sularında Deyrizor’da ABD tarafından Yeşil Köy olarak adlandırılan üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini bildirdi.Ryder, saldırıda herhangi bir kayıp vermediklerini belirtirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, roketlerin üssün yakınındaki bir eve isabet ettiğini ve iki kadınla iki çocuğun hafif şekilde yaralandığı bilgisi verildi.Sözcü, iki saldırıyı düzenleyen grubun da aynı olduğunu ileri sürdü. Hava savunma radarlarının çalışmadığı iddiasıNew York Times gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı, bir Amerikalı sözleşmeli personelin öldüğü İHA saldırısına ilişkin haberinde, ABD’nin Suriye’deki hava savunma radarlarının çalışmadığı ileri sürüldü.Gazetenin haberinde, radarların çalışmadığının İran ile ilişkili gruplarca bilindiğinden şüphe edildiği belirtildi.Bu habere ilişkin soruları yanıtlayan Ryder ise saldırının soruşturulduğunu, bu konunun da CENTCOM tarafından incelendiğini söyledi.Tuğgeneral Ryder, diğer taraftan alanı görecek bir radar gözlem kapasitesinin olduğunu iddia etti.Bir personelin öldüğü saldırıya ilişkin açıklamada İHA’nın İran’a ait olduğu ifade edildiği ve Devrim Muhafızları Ordusuyla ilişkili hedeflerin vurulduğunu hatırlatan bir gazetecinin “Burada İran’ı bir Amerikan vatandaşının ölümünden sorumlu tutuyor musunuz?” sorusuna ise Ryder, “İran, elbette ki bu grupları destekliyor ve bu nedenle de onların bölgede güvensizlik, istikrarsızlığa yol açmamalarını sağlamakla yükümlüdür” yanıtını vermekle yetindi.

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pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd, suriye, patrick ryder