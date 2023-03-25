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Medvedev: Rus ordusu daha da büyümeli
Medvedev: Rus ordusu daha da büyümeli
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus ordusunun asker sayısının 1.5 milyona çıkarılması gerektiğini belirtti. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T13:11+0300
2023-03-25T13:11+0300
savunma
dmitriy medvedev
rusya
ordu
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, önde gelen Rus medya organlarına verdiği toplu röportajda, Rus ordusunun daha da büyümesi, asker sayısının 1.5 milyona çıkarılması gerektiğini söyledi.Medvedev, “Ordumuz daha da büyümeli. Sayısına ilişkin parametreler daha önce açıklandı, en az 1.5 milyon kişi” ifadelerini kullandı.Özel askeri operasyon Rusya'daki sorunları ortaya çıkardıMedvedev, özel askeri operasyonun Rusya’daki bazı önemli sorunları ortaya çıkardığına vurgu yaparak, "Aslında bazı problemler çabuk çözülür, bazılarının çözümü ise zaman alır. Özel askeri operasyonun önemli sorunları açığa çıkardığı konusunda haklısınız. Genel olarak son yıllarda devletimiz eskisinden çok daha güçlü hale geldi. Ancak bazı kurumların özel askeri operasyon için tam olarak hazır olmadıkları ortaya çıktı. Bürokrasi de muhtemelen tam olarak hazır değildi. Teknolojik bileşenler de aynı şekilde" ifadelerini kullandı.Ülkeyi zor anında terk etmek gayri ahlaki bir davranıştırÖzel askeri harekatın başlamasıyla birlikte ülkeyi terk etmeye başlayan Rusların durumuna ilişkin soruya Medvedev, "Bu konudaki tutumumu değiştirmedim. Gitmek istediler ve gittiler. Bu herkesin kişisel tercihi. Sonuçta bu bir seçim ve insanların nerede yaşayacağına dair kararlarının kınanması hukuki olarak mümkün değil, ancak ahlaki açıdan mümkün. Ülkenizi zor anında terk etmek gayri ahlaki bir davranıştır” diye konuştu.
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dmitriy medvedev, rusya, ordu
dmitriy medvedev, rusya, ordu

Medvedev: Rus ordusu daha da büyümeli

13:11 25.03.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rus ordusunun asker sayısının 1.5 milyona çıkarılması gerektiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, önde gelen Rus medya organlarına verdiği toplu röportajda, Rus ordusunun daha da büyümesi, asker sayısının 1.5 milyona çıkarılması gerektiğini söyledi.
Medvedev, “Ordumuz daha da büyümeli. Sayısına ilişkin parametreler daha önce açıklandı, en az 1.5 milyon kişi” ifadelerini kullandı.

Özel askeri operasyon Rusya'daki sorunları ortaya çıkardı

Medvedev, özel askeri operasyonun Rusya’daki bazı önemli sorunları ortaya çıkardığına vurgu yaparak, "Aslında bazı problemler çabuk çözülür, bazılarının çözümü ise zaman alır. Özel askeri operasyonun önemli sorunları açığa çıkardığı konusunda haklısınız. Genel olarak son yıllarda devletimiz eskisinden çok daha güçlü hale geldi. Ancak bazı kurumların özel askeri operasyon için tam olarak hazır olmadıkları ortaya çıktı. Bürokrasi de muhtemelen tam olarak hazır değildi. Teknolojik bileşenler de aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

Ülkeyi zor anında terk etmek gayri ahlaki bir davranıştır

Özel askeri harekatın başlamasıyla birlikte ülkeyi terk etmeye başlayan Rusların durumuna ilişkin soruya Medvedev, "Bu konudaki tutumumu değiştirmedim. Gitmek istediler ve gittiler. Bu herkesin kişisel tercihi. Sonuçta bu bir seçim ve insanların nerede yaşayacağına dair kararlarının kınanması hukuki olarak mümkün değil, ancak ahlaki açıdan mümkün. Ülkenizi zor anında terk etmek gayri ahlaki bir davranıştır” diye konuştu.
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