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https://sputniknews.com.tr/20230325/marmara-universitesi-rektorlugunden-cumhurbaskani-erdoganin-mezuniyetine-iliskin-yeni-aciklama-1068759353.html
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin yeni açıklama
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin yeni açıklama
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan geçici... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T23:27+0300
2023-03-25T23:27+0300
türkiye
marmara üniversitesi
marmara üniversitesi rektörlüğü
recep tayyip erdoğan
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Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı 440-677 nolu belgenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Üniversitemizin paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan belge ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüshasıdır. Dolayısıyla ortada tek bir belge değil, aynı hususu düzenleyen iki nüshalı belge niteliği söz konusudur.Yukarıdaki açıklamalarımıza konu sayıların birbirlerine yakınlığı neticesinde hata sonucu yer değiştirilerek yazıldığı, dolayısıyla belge numarasının 440-678 yerine 440-687 olarak paylaşıldığı fark edilmiştir."
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marmara üniversitesi, marmara üniversitesi rektörlüğü, recep tayyip erdoğan
marmara üniversitesi, marmara üniversitesi rektörlüğü, recep tayyip erdoğan

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin yeni açıklama

23:27 25.03.2023
© AAMarmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu bildirdi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı 440-677 nolu belgenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi.
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu bildirdi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı 440-677 nolu belgenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© AA
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu bildirdi.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı 440-677 nolu belgenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Üniversitemizin paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan belge ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüshasıdır. Dolayısıyla ortada tek bir belge değil, aynı hususu düzenleyen iki nüshalı belge niteliği söz konusudur.
Yukarıdaki açıklamalarımıza konu sayıların birbirlerine yakınlığı neticesinde hata sonucu yer değiştirilerek yazıldığı, dolayısıyla belge numarasının 440-678 yerine 440-687 olarak paylaşıldığı fark edilmiştir."
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