https://sputniknews.com.tr/20230325/marmara-universitesi-rektorlugunden-cumhurbaskani-erdoganin-mezuniyetine-iliskin-yeni-aciklama-1068759353.html

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin yeni açıklama

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyetine ilişkin yeni açıklama

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan geçici... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T23:27+0300

2023-03-25T23:27+0300

2023-03-25T23:27+0300

türkiye

marmara üniversitesi

marmara üniversitesi rektörlüğü

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068759207_0:309:724:716_1920x0_80_0_0_62fa193ed5dfe7a62a74d7ba074670d0.jpg

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı 440-677 nolu belgenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Üniversitemizin paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 nolu kaydı taşıyan belge ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüshasıdır. Dolayısıyla ortada tek bir belge değil, aynı hususu düzenleyen iki nüshalı belge niteliği söz konusudur.Yukarıdaki açıklamalarımıza konu sayıların birbirlerine yakınlığı neticesinde hata sonucu yer değiştirilerek yazıldığı, dolayısıyla belge numarasının 440-678 yerine 440-687 olarak paylaşıldığı fark edilmiştir."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara üniversitesi, marmara üniversitesi rektörlüğü, recep tayyip erdoğan